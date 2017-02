CONCLAVE RADICAL

Radicales “rebeldes” exigen “actualizar” el partido y ser escuchados en Cambiemos

Con Alfonsín a la cabeza, los boinas blancas reclaman formar parte de la mesa chica. “Me importa un pepino las candidaturas”, tiró el hijo del ex Presidente.

Luego de los rumores de un posible acercamiento entre Sergio Massa y Ricardo Alfonsín, líder del sector radical “rebelde”, se produjo un cónclave boina blanca particular. “Actualizar”, fue la definición elegida por el sector disidente y evitaron referirse a la “renovación del partido” para esquivar cualquier especulación.Así las cosas, un importante número de dirigentes del partido centenario se reunió en la sede del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras por un lado, un sector del radicalismo pregona por avanzar en listas de unidad en todos los estamentos, la pata “rebelde” que pone en jaque a Cambiemos.En ese sentido, los dirigentes boinas blancas que no se encuentran enamorados del andar del gobierno, critican la poca participación en la toma de decisiones y exigen ser escuchados. Ya no pelean por cargos, como ocurriera durante el último año, sino que ahora reclaman formar parte de la mesa chica de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.Asimismo, lo sentenció Alfonsín frente a los presentes cuando al referirse al proceso electoral, arrojó un contundente: “me importa un pepino las candidaturas”.“Lo que quiero es que la Unión Cívica Radical se haga escuchar para que Cambiemos pueda acertar en las soluciones”, abundó. De esta manera, los “rebeldes” establecieron su nuevo frente de batalla interno, y con las recientes medidas y marcha atrás del gobierno nacional, esperan lograr el objetivo y ser escuchados.Cabe destacar que, tal como informó La Tecla.Info, desde el sector contrario al alfonsinismo, la postura es totalmente diferente.Desde el riñón del espacio que lidera el vicegobernador Daniel Salvador, abogarán por unificar criterios a nivel nacional, provincial y municipal. Inclusive, en las comunas los que no acepten la decisión del presidente del Comité Provincia, deberán jugar con “boleta corta”.En un encuentro privado con sus alfiles, en La Plata, el titular de la Cámara Alta tomó las riendas del partido centenario y con su postura de abogar por la unidad en la alianza Cambiemos, le marcó la cancha a un sector en silencio, que se mantenía a la expectativa.Los "rebeldes" de la UCR buscarán llegar con una postura de “actualización partidaria” consolidada a la cumbre que se realizará el 24 y 25 de este mes en la localidad cordobesa de Villa Giardino, y la Convención Nacional que tendrá por sede Santa Fe, ciudad de la que es intendente el actual presidente de la UCR.