SENADORES 2017

Cristina tiene compañero de fórmula: Daniel Scioli

Apenas cuatro meses, unos 120 días. Eso es lo que falta para que se cumpla el plazo para la presentación de las listas de candidatos. Es mucho y a la vez es poco. Por eso tal vez es que los nombres de los posibles postulantes suenan cada vez más fuerte, sobre todo en el peronismo, el espacio más revoltoso

Será, como muchos dicen, la madre de las batallas. Ese es la razón que explica tanta tensión, tanta expectativa, tanto nerviosismo. Pero más allá de eso, de la importancia de la elección en sí, en el Justicialismo casi todo lo que sucede gira en torno a un nombre: Cristina Fernández de kirchner.¿Se presentará la ex presidenta como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires? Los movimientos previos dan a entender que sí. la viuda de Néstor se muestra preocupada por lo que ocurre en territorio bonaerense, llama seguido a los jefes comunales más cercanos y hasta ha empezado a castigar a Vidal.Su compañero sería el ex Gobernador Daniel Scioli, quien ya le comunicó la novedad a varios correligionarios que se llegaron a visitarlo a las oficinas de la Fundación DAR. "Vamos a volver, hay que militar con más fuerza que nunca", le dijo el ex motonauta a un dirigente naranja."El quiere y ella también, solo falta cerrar algunos detalles", indicó la fuente consultada, y agregó con confianza que "le vamos a ganar a cualquiera que se presente, 10 a 1".La mención, claramente, es para Julián Domínguez, que hace varios días adelantó que será candidato a diputado, aparentemente en tándem Florencio Randazzo, aunque éste, oficial y publicamente, aún no dijo nada. Por el momento, señales, mensajes por abajo y no mucho más."Sólo puedo dar cuenta de mí, y a Cristina Kirchner le he dicho que los bonaerenses tenemos que elegir a quien mejor nos represente, y se lo he dicho también a Daniel Scioli, por eso eso voy a ser candidato a pesar de Cristina, vamos a competir contra quien sea", enfatizó el hombre de Chacabuco.Volviendo a cFK, el primero en tirar la bomba fue el presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella, quien a través de su cuenta de Twitter, señaló: "URGENTE Confirmado de primera persona. Cristina Fernández de Kirchner será candidata a Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires".Después fue el jefe comunal de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, quien además de colocar a CFK en la cima de la papeleta bonaerense, se animó a hablar de una Primaria entre el ex candidato a presidente y el exministro de Transporte.“A todos nos gustaría ver la gran interna entre Randazzo y Scioli”, aseguró el alcalde de la Segunda sección, y resaltó que el que quiera ir a unas PASO contra CFK la va a pasar mal, porque es la que mejor mide”.SANTA CRUZLa ex Jefa de estado, aunque la mencionen como postulante en Santa Cruz (ayer apareció un cartel en la ciudad de Comodoro Rivadavia), por ahora juega en la Provincia. Esa es lo que sale de la boca de Scioli, Puella yvarios otros kirchneristas, que además de tener muchas ganas, también manejan algo de información.¿CFK candidata en santa Cruz? Allá la empujan desde el ministerio del Interior. Tanto Rogeio Frigerio como Sebastián García De Luca, opinaron en el mismo sentido. Ambos creen que Cristina va a ser candidata a senadora nacional, pero no por la provincia de Buenos Aires, sino que por la tierra que actualmente es gobernada por su cuñada Alicia Kirchner.ENCUESTAsMás allá del cartel y de la opinión de los peronistas de Cambiemos, una encuesta de Rouvier y Asociados dada a conocer hace unos diez días puso al FpV a la cabeza de las preferencias de los electores bonaerenses. Según la consultora, una fórmula compuesta por Cristina Kirchner como candidata a senadora y Daniel Scioli como postulante a diputado alcanzaría el 35,6%.Este sondeo, hecho en base a 1.200 casos telefónicos entre el 27 de enero y el 6 de febrero en todo el territorio provincial, asegura que detrás del Frente para la Victoria se ubicaría una eventual fórmula entre Sergio Massa (senador) y Margarita Stolbizer (diputada), con el 28,4%. En tercer puesto, la dupla compuesta por Elisa Carrió y Cristian Ritondo, con el 21,3%. Un 6,2% aun no decidió a quién votar.Asimismo, la Synopsis, a mediados de febrero, mostró que dentro de los posibles tándem legislativos, la ex presidenta Cristina Fernández y el ex gobernador aniel Scioli se quedan con el lugar más alto del podio al obtener el 34,1% de los votos; frente al 28,2% de Sergio Massa y Margarita Stolbizer y el 23,0% de Jorge Macri y Gladys González.