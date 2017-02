GOBERNACIóN

Lacunza expuso en la reunión de gabinete la propuesta que le llevarán a los docentes

María Eugenia Vidal encabezó una reunión con su equipo de gobierno, en la que el tema central fueron las paritarias docentes, que este jueves volverá a reunir a autoridades provinciales con los gremios del sector. Durante una hora, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, expuso sobre la oferta y cómo debe explicarse hacia fuera la estrategia del Ejecutivo

La reunión que se llevó a cabo en la Gobernación duró poco más de una hora, y quien más habló fue el ministro de Economía. En el Gobierno insisten en que el encuentro con los gremios docentes “no es una mesa paritaria, sino una mesa técnica salarial”. Más allá de la sutil diferencia, el ejecutivo quiere dejar en claro con ello que se centrarán sólo en la cuestión de los sueldos.En ese sentido, el ministro Hernán Lacunza expuso cómo se compone la propuesta que acercarán a los docentes, y que tiene como piedra basal un incremento del 18 por ciento, fraccionado trimestralmente en 4,5%, pero con una cláusula gatillo que se dispara si la inflación del trimestre en cuestión, medida por el INDEC supera el 4,5%.Réplica del acuerdo alcanzado con los estatales, la propuesta para los maestros es que si en un trimestre la inflación acumulada es, por ejemplo, del 6% el aumento salarial correspondiente no será del 4,5 sino del 6; y por el contrario, si la inflación es menor igual se respetará el 4,5% de incremento. Es por ello que el Cambiemos insisten en que “los trabajadores pueden empatar o ganarle a la inflación, pero nunca perder”.Esta y otras cuestiones volvió a refrescar el titular de hacienda provincial. También desestimó que hubiera una pérdida del poder adquisitivo del 8 por ciento durante 2016, como expresan los gremios. En este punto, Lacunza explicó por qué, a su entender, la ecuación que hacen los gremialistas no es real.“Ni siquiera está dos puntos abajo (el poder adquisitivo de los salarios) si se toma como referencia el índice inflacionario del Banco Central (que toma mediciones de Santa Fe, San Luis y capital Federal) que arrojó un 36 por ciento y contra el aumento del 34 por ciento que recibieron los trabajadores, porque ese incrmento se comenzó a conbrar mucho antes del cierre del año”, explicó una fuente del oficialismo a La Tecla.De la reunión de gabinete también se desprendió que el primer objetivo del gobierno en el encuentro con los gremios docentes es “nos den lugar a explicar detalladamente la propuesta, cosa que no se pudo hacer en la primera reunión porque se levantaron y se fueron”.