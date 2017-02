PARTIDO JUSTICIALISTA

Alberto Rodríguez Saá, cada vez más cerca del kirchnerismo

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y el presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, mantuvieron una reunión en la que acordaron realizar actividades conjuntas. “Queremos un peronismo unido”, manifestaron.

Los movimientos en el tablero político son un obligado del año electoral. El PJ, una de las fuerzas que más atención concentra de cara a las próximas legislativas por sus intensas disputas internas, no está exenta de cambios.Esta vez, la sorpresa vino de la mano del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien se reunió con el presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli. Allí acordaron realizar actividades conjuntas y se manifestaron a favor de “un peronismo unido”.Al finalizar la reunión hablaron con la prensa. Rodríguez Saá expresó que "en este momento tenemos que estar todos los peronistas unidos. María Eugenia Vidal dijo que quiere un peronismo dividido en tres, nosotros queremos un peronismo unido. No solo el peronismo, con todas las fuerzas que están luchando contra este modelo neoliberal". Sobre las características de la unidad afirmó que debe partir de lo programático "Debe ser programática, pública y plural. Hagamos el progama y el que se sienta cómodo que venga. Yo quiero que quede claro que queremos una Argentina sin presos políticos y sin espionaje político. Que no asuma deuda para gastos corrientes, que no se endeude".Por su parte, Oscar Parrilli afirmó que "hemos iniciado un camino" y que en las próximas elecciones "se van a evaluar los dos años de gestión de Macri y todos los que estemos en contra de este modelo debemos unirnos y expresarlo electoralmente" y agregó que "es necesario unir no solo al peronismo sino a todos los sectores que han sido víctimas de las políticas neoliberales: el endeudamiento, la desocupación, la apertura indiscriminada de las importaciones, la no defensa de los científicos y técnicos, la no defensa de la educación y la salud pública. Debemos sostener la defensa de las libertades individuales, que no haya presos políticos ni espionaje político".Rodríguez Saá integra la Alianza Compromiso Federal, una coalición política del PJ que hasta ahora se opuso al kirchnerismo. Este año, no sólo le abrió la puerta a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino que también le dio el visto bueno a referentes de otros espacios, como Sergio Massa.Este gesto a favor de la unidad del peronismo toma otro cariz luego del lanzamiento de la última semana de Julián Domínguez como candidato a senador nacional, alentando unas PASO contra CFK y dando muestras de las distintas disputas que se dan hacia adentro del partido.