MAL MOMENTO

Gloria Carra pelea por una cuota alimentaria de su hija

Luego de la separación allá por septiembre del 2015, Gloria Carrá acusa a Luciano Cáceres que la cuota alimentaria que le pasa para su hija en común Amelia, para mantener el estándar de vida de la pequeña.

Al parecer, la cantante de Coronados de Gloria lucha para que el actor de ‘Graduados’ le pase la plata correspondiente y acorde a sus ingresos y contratos, para la alimentación de su hija.Hasta el momento, Cáceres nunca dejó de aportar la plata mínima, pero que no alcanza para absolutamente nada, y ahí estaría el problema.Los que saben aseguran que la ‘suma es irrisoria’ y que con esa plata Carrá tiene que hacer malabares para poder darle una vida adecuada a la menor.De hecho, Cáceres tiene un contrato para hacer la ficción ‘Fanny, la fan‘, en Telefe, y Gloria no posee contrato alguno: está abocada al mundo de la música pero no tiene un ingreso fijo.Amigos íntimos de la ex pareja estarían tratando de que lleguen a un acuerdo económico, antes de que todo derive en un juicio por alimentos.