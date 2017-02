RUMORES

¿Scioli, papá otra vez? Su joven novia estaría embarazada

Fuerte versiones indican que el ex candidato a presidente por el FPV y la ex bailarina de ShowMatch estarían en los primeros meses de la dulce espera.

En Infama explotó una bomba que tiene como protagonista a un famoso político y una ex bailarina de ShowMatch: "Está embarazada", tiró David Kavlin en alusión a Daniel Scioli y Gisela Berger."La novia de Scioli estaría embarazada. El periodista Pablo Silva lo dio a modo de anticipo y primicia. Yo estuve averiguando y Scioli, en reunión de amigos, se lo deslizó a algunos conocidos: 'Se agranda la familia'", informó el periodista."Gisela Berger estaría embarazada: el fin de semana, en reunión de amigos, lo dijo al pasar: nada preciso, muy por arriba", agregó, luego de citar al protagonista de la noticia, quien no dudó: "Me lo van a desmentir, como siempre, pero Daniel Scioli será papá. Gisela Berger está embarazada".En plena temporada, Daniel Scioli se instaló en Mar del Plata junto a su novia Gisela Berger, recorrieron la ciudad balnearia y disfrutaron de la playa. Además, aprovecharon para correr en una pista de karting ante la atenta mirada de su pareja y, allí mismo, la gran noticia sacudió a la familia.