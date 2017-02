EL CELULAR CARGADO...

Cortes de luz y ola de calor: los consejos de la Provincia

Ante el período de altas temperaturas que se registran en distintos puntos de la provincia desde la Dirección de Gestión de Riesgos y Emergencias de la Provincia (Ministerio de Infraestructura) instan a tomar precauciones para mitigar el impacto del calor.

"Para evitar los golpes de calor recordá tomar mucha agua, comer alimentos livianos, no exponerte excesivamente al sol, no exigirte haciendo actividad física, usar ropa liviana y holgada. Es necesario prestar atención a niños y adultos mayores que sufren más el calor", indica el comunicado.



Y agrega que "además es importante ser solidario con el uso de energía. Ante posibles cortes tené almacenado agua para consumo, hielo para mantener alimentos fríos, moderá el uso de agua para no agotar los tanques, mantené cargado tu celular para estar siempre comunicado".



Al respecto, Virginia Laino, Directora Provincial de Gestión de Riesgo y Emergencias expresó que “tener en cuenta estas recomendaciones ayuda a que podamos mitigar el impacto de calor. Es importante hacer hincapié en la prevención ante inclemencias del clima y la energía”