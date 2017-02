CRONOGRAMA

Elecciones: faltan cuatro meses para presentar los candidatos

El gobierno definió el cronograma electoral. El domingo 13 de agosto serán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, mientras que el 22 de octubre las generales.

El gobierno bonaerense hizo público el calendario electoral que regirá este año, en el que se celebrarán los comicios de medio término. De esa manera, confirmó que el domingo 13 de agosto tendrán lugar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias y el 22 de octubre las generales.Además, se estableció la fecha del 14 de junio como tope para la presentación de las alianzas electorales y el 24 de ese mes para anotar los candidatos.Respecto a las PASO, el cronograma establece que el viernes 14 de julio se iniciará la campaña. En tanto, la actividad proselitista para las elecciones generales arrancará el día domingo 17 de septiembre.Asimismo, el martes 25 de abril vence el plazo para inclusiones en el padrón que se utilizarán en los comicios. En definitiva, dicha modificación apunta a que quien no esté incluido en el listado no podrá ser candidato por la Provincia, dato no menor ya que dentro del oficialismo, Elisa Carrió no figura en el padrón bonaerense. Por lo cual una inclusión casi confirmaría su candidatura.Además, a partir del sábado 29 de julio quedará prohibida la difusión de actos de gobierno rumbo a las Primarias, en tanto que esa veda para la administración provincial regirá desde el sábado 7 de octubre en relación a los comicios generales.Finalmente, los escrutinios definitivos comenzarán el miércoles 16 de agosto para el caso de las Primarias y del miércoles 25 de octubre en relación a las generales.