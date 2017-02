PROVINCIA

Un legislador radical se quedó con la vacante en el Consejo de la Magistratura

El senador boina blanca Marcelo Dileo asumió como miembro del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo para reemplazar a Julio Conte Grand, quien asumió a finales del año pasado en la Procuración de la Suprema Corte.

Es importante resaltar que su nombramiento contó con el ok de los representantes del Ejecutivo, de los abogados y los legisladores y con el pulgar abajo del presidente del Consejo, el ministro de la Corte Eduardo De Lázzari y la abstención de los consejeros que representan a los jueces."La designación resulta consecuencia de las legítimas potestades de la señora Gobernadora y no existen razones que impidan admitir el ingreso", afirmó Roberto Costa en plenario que determinó la asunción.El problema se basaba en que Di Leo es legislador en ejercicio y la Legislatura se encarga de designar a seis de los representantes del organismo, situaciòn que es considerada incompatible por los que votaron por la negativa.El ministro de la Corte señaló que el Consejo cuenta con tres senadores y tres diputados, en cada caso dos por la mayoría y el restante por la minoría.Destacó que el concepto de equilibrio “hace referencia a paridad, mesura, estabilidad, sensatez, esto es, una situación que impida que el ejercicio de las competencias del Consejo queden a merced del predominio de cualquiera de los sectores que lo integran, en particular de los órganos políticos. Con la nominación de un senador por el Poder Ejecutivo se produce indudable desequilibrio”, indicó.Al parecer, el nombramiento de Dileo responde a un pedido del vicegobernador Daniel Salvador, que eligió a Dileo para ocupar el lugar destinado al radicalismo en el organismo.El Consejo de la Magistratura, que tiene la función de evaluar a los aspirantes a jefes y fiscales y elevar ternas de candidatos al Ejecutivo, está integrado por 18 miembros.Ellos son n ministro de la Suprema Corte, un juez de Cámara; un juez de Primera o Única Instancia y un miembro del Ministerio Público; seis representantes del Poder Legislativo (tres por cada cámara); cuatro del Poder Ejecutivo y cuatro del Colegio de Abogados.