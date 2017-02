LEGISLATIVAS 2017

Julián Domínguez, a favor de la amplitud del peronismo, pero con el límite puesto en Massa

El ex candidato a gobernador bonaerense habló con La Tecla, defendió las PASO y cargó contra “los que les molesta, los que tienen una visión sesgada” de su candidatura a legislador este año. Y sostuvo que Sergio Massa “tiene su propio partido y hace tiempo que decidió ser socio, en términos políticos, del gobierno"

Julián Domínguez, ex candidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria, se refirió a su candidatura a diputado nacional por el peronismo en las próximas elecciones legislativas, y argumentó a favor de la existencia de las PASO, al considerar que “sirven para fortalecer a los partidos políticos y reconstruir la institucionalidad”.En este sentido, afirmó que el PJ “debe ofrecer a la sociedad de la Provincia un peronismo democrático, republicano, que desde la institución de la PASO resuelva quiénes van a representar ese sentir, esa visión. Los bonaerenses nos debemos hace mucho tiempo resolver quiénes nos representan y cómo”.Si bien el dirigente afirmó que “es necesario construir un frente político y social bien amplio para ganarle a Macri, y eso va a ser el proceso de la unidad del peronismo”, le cerró la puerta a Sergio Massa, al evaluar que el líder del Frente Renovador “tiene su propio partido y hace tiempo que decidió ser socio en términos políticos del gobierno y acompañar las decisiones más importantes. Nosotros tenemos un sentido de la oposición porque queremos un proyecto de país diferente”.Sobre la postura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo: “Ella le pidió a todos los dirigentes que trabajen, militen, se comprometan. Habló de renovar y cambiar, y me parece que uno toma las banderas de un proyecto de país que benefició a la mayoría de los argentinos, y que hoy requiere de que cada uno salga a multiplicar y a convocar al corazón de cada argentino, y en esta tarea tenemos todo nuestro compromiso”.Al ser consultado por la última vez que habló con la ex mandataria, respondió: “La saludo habitualmente para las fiestas, la saludé para esta Navidad”.En tanto, agregó: “Cuando uno se juega por lo que cree y lo que siente, en contra de nadie sino a favor del aporte que entiende que puede hacer, creo que le hace bien a la política, y a los que les molesta, los que tienen una visión sesgada, me parece que eso los limita. Es tiempo de abrazar, es tiempo de conquistar, de hacer las correcciones que la sociedad nos demanda. La primera señal de amplitud que el peronismo le tiene que dar al conjunto de la sociedad es que es capaz de tener la amplitud interna hacia adentro”.En la misma línea, concluyó: “Cuando uno sigue lo que cree y está convencido, lo que hace es ganar. Uno se derrota cuando especula, cuando es mezquino, cuando elige la comodidad personal y no jugarse por lo que siente y lo que quiere. Yo siento que cuando sigo detrás de lo que quiero, lo importante es el proceso que se genera. Estoy convencido es que es necesario un proceso de renovación política, un proceso de incorporación y proyección de miles de dirigentes que tiene el peronismo de la Provincia”.