INICIO DEL AñO LEGISLATIVO

Vidal abrirá las sesiones ordinarias en la Legislatura el miércoles 1 de marzo a las 18

Como estipula la norma, el 1 de marzo se abre el período de sesiones ordinarias tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, María Eugenia Vidal dirigirá su discurso a la asamblea legislativa a las 18. Aunque oficialmente no se anticipa nada del mensaje de la Gobernadora, ella misma dijo en un programa de TV que hablará “de lo bueno y de lo malo”.

El presidente Mauricio Macri dará su discurso en el Congreso nacional en horas del mediodía, mientras que la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires lo hará otra vez a las 18 horas en el recinto de la Cámara de Diputados, donde será recibida por el vicegobernador Daniel Salvador y el titular de la Cámara baja, Manuel Mosca.Para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, Vidal volverá a recurrir a un discurso que no sea demasiado extenso, pero en el que repasará los logros de la gestión durante 2016 y los objetivos del corriente año. No obstante, la propia mandataria adelantó en una entrevista televisiva que no le escapará a aquellas cuestiones que no salieron como quería, ya que anticipó que hablará tanto de lo bueno como de lo malo.La Secretaría de Comunicación, a cargo de Federico Suárez, es la que lleva adelante la redacción del discurso que Vidal brindará ante los legisladores, y que marcará la pauta del rumbo del gobierno durante 2017, además de anticipar algunos de los proyectos que pasarán por esa casa para convertirse en ley.En cuanto al protocolo, todavía no se ha definido si la Gobernadora cruzará caminando la plaza San Martín, que separa la Goberación del Parlamento (como suelen hacerlo los mandatarios) o directamente irá en vehículo hasta la entrada principal del palacio legislativo en la calle 7.