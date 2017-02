ESTADISTICAS

El INDEC de Macri establece que una familia necesita $ 13.323,62 para no ser pobre

Este es el valor que alcanzó la Canasta Básica Total (CBT) para la ciudad de Buenos Aires y un grupo de partidos ubicados en el conurbano bonaerense.

Una familia tipo residente en la región metropolitana necesitó reunir 13.323,62 pesos en enero para no caer en la pobreza, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).Este es el valor que alcanzó la Canasta Básica Total (CBT) para la ciudad de Buenos Aires y un grupo de partidos ubicados en el conurbano bonaerense.El costo de la CBT para esta zona resulta unos 498 pesos inferior a los $ 13.821 que ayer fijó la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires para la capital del país.A su vez, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que mide la indigencia- se ubicó en el primer mes de 2017 en 5.528,47 pesos para una familia tipo.El costo de la CBT y de la CBA para un matrimonio de edad media y dos hijos de 6 y 8 años aumentó 1,3 por ciento con relación a diciembre, variación que se mantuvo en línea con el alza del Indice de Precios al Consumidor (IPC).El INDEC informó en la primera semana de febrero que el IPC subió 1,3 por ciento en enero.Debido a que el INDEC restituyó esta medición en abril de 2016, no se puede realizar la comparación interanual de las variaciones de la CBT y CBA.Las cifras que alcanzan estos dos conjuntos son las utilizadas para luego calcular las tasas de pobreza e indigencia.La CBA está integrada sólo por alimentos para satisfacer las necesidades básicas de una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos, mientras que la CBT añade servicios básicos.Dado que el ingreso promedio de la población es de 8.500 pesos, el grupo familiar descripto necesita 1,5 veces esa cifra para no caer en la pobreza.