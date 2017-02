DECLARACIONES CRUZADAS

Massismo vs. Cambiemos: el oficialismo salió a atacar al FR por ser “un seleccionado de ex kirchneristas"

El senador D’Onofrio dijo que “la gente está decepcionada” con el gobierno, y el diputado Daletto no tardó en salir a contestarle. Se recrudece la guerra entre ex aliados.

El presidente del bloque de senadores del massismo, Jorge D’Onofrio, aseguró hoy que el presidente Mauricio Macri “no cumplió con las expectativas” y sostuvo que “la gente está decepcionada y desilusionada”.El legislador del Frente Renovador habló hoy de los “cuatro pilares de la decepción”, y en ese marco sostuvo que “primero: aseguraron que tenían los mejores equipos, que les permitían tener el diagnóstico para empezar a tomar decisiones desde el primer día. Pero en realidad llevan más de un año de pasantía, con marchas y contramarchas revelando falta de preparación y capacidad”.“En segunda instancia se ufanaron de que tenían los mejores CEO’s del sector privado (Shell, Farmacity, General Motors, Lan, etc.) y lo único que evidenciaron es lejanía con el pueblo y la realidad que viven los argentinos día a día”, continuó, al tiempo que agregó que “en tercer lugar, la 'revolución de la alegría' con lluvia de inversiones y florecimiento de la economía, terminó siendo un segundo semestre que nunca llega con inflación y tarifazos, más decepción y tristeza de la sociedad”.Finalmente, indicó que “en cuarto lugar anunciaban un espíritu republicano, de respeto a las instituciones y, por el contrario, quisieron poner jueces a dedo, sacarle la plata a los jubilados, incluir a familiares en blanqueos y perdonar una deuda al padre del Presidente. En fin, todo a decretazo limpio”.Desde el frente Cambiemos no tardaron en salir a responderle. En diálogo con este medio, el diputado oficialista Marcelo Daletto aseguró que D’Onofrio “plantea una cantidad de acusaciones que no solo cada una tiene su respuesta y que el Presidente la ha dado en reiteradas oportunidades, sino que también son todas situaciones de las que estamos saliendo después de haber recibido este desastre donde el Frente Renovador que es un seleccionado de ex kirchneristas tambien fueron co-responsables de esta herencia”.La guerra que estalló entre ex aliados y que agranda la grieta entre Cambiemos y el massismo, ya lleva varios días en los cuales se recrudecen las declaraciones cruzadas tras la filtración de un audio del líder del Frente Renovador en el que llama a twittear contra Macri y compararlo con el ex presidente Fernando De la Rúa."Cuando Sergio quiere construir es brillante, mucho de lo hecho el año pasado se debe a su apoyo. Cuando está con intenciones de sacar ventaja o de acortar caminos, se equivoca", señaló días atrás el ministro de Gobierno de la Provincia, el ex massista Joaquín De la Torre.