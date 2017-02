POLEMICA

Las plazas millonarias, la obsesión de Katopodis

Un documento exclusivo, al que La Tecla tuvo acceso, deja en evidencia un nuevo pedido millonario del intendente de San Martín para la puesta en valor de cinco plazas que licitó en octubre de 2016. En aquella oportunidad, el monto total ascendía a 45 millones de pesos.

Las plazas de San Martín parecen ser la obsesión del intendente Gabriel Katopodis. Es que, según pudo saber La Tecla, con el Fondo de Infraestructura de los municipios (FIM), el alcalde del Grupo Esmeralda propuso realizar cerca de una docena de obras en el distrito, de las cuales cinco de esas obras son puestas en valor de diferentes plazas, las cuales, el mismo alcalde ya había licitado en octubre de 2016.En aquella oportunidad, la cifra de la sumatoria de las licitaciones para la puesta en valor y mantenimiento alcanzaba los 45 millones de pesos. Ahora, con los más de 166 millones que corresponden a San Martín ($166.927.480,00) por el FIM, Katopodis vuelve a ubicar a las plazas en el ojo de la tormentaPlaza Billinghurst, Congresales de Tucumán, Libertad, Ader y Batalla de Maipú son las protagonistas de la polémica que envuelve al jefe comunal. Además del quinteto, también aparece la puesta en valor de la plaza Soberanía Nacional, como proyecto de obra para el 2017.En aquella oportunidad, en octubre de 2016, La Tecla había adelantado que el intendente lanzó una llamativa serie de licitaciones públicas para realizar obras en seis de las plazas que posee su distrito. A grandes rasgos, este hecho no debería llamar la atención.Sin embargo, el detalle de la publicación en la página 8056 del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, con fecha viernes 7 de octubre, y del BO del 18 de octubre, daba cuenta de algo más que una simple preocupación por mantener los espacios verdes del distrito. El conjunto de la “puesta en valor” de las plazas evidencia unos números exorbitantes y alcanza valores cercanos a los 45 millones de pesos.Los lugares en cuestión destinados a las mejoras son: plaza Ader, con un presupuesto oficial que roza los 12 millones de pesos; plaza Congresales de Tucumán, con valores cercanos a los 4 millones de pesos; plaza Sarmiento, con una partida al borde de los 3 millones; plaza Libertad, con más de 9 millones y medio de pesos; plaza Batalla de Maipú, con más de cuatro millones; y plaza Billinghurst, con más de doce millones. El sexteto de pliegos tiene como objeto el mismo fin: “la puesta en valor y el mantenimiento por 12 meses”.Todas las voces recolectadas en su momento por La Tecla, -además de expresar haber tomado conocimiento de la iniciativa por las preguntas realizadas por este medio-, expresaron su preocupación por los montos elevados que se han publicado oficialmente en las diferentes licitaciones.En ese sentido, la concejala por Cambiemos, y exsecretaria de Servicios y Obras Públicas de la Comuna, Emma Rosano, había manifestado a La Tecla: “Si vos me decís que hay que hacer una plaza a nuevo, que es un baldío, puede llegar a ser, pero la plaza Ader, por ejemplo, está en perfectas condiciones”. Asimismo, había agregado: “Cuando mucho pueden hacer algún tipo de parquización, pueden hacer un recambio de juegos, forestación; pero eso no vale doce millones de pesos, no resiste análisis”.Las licitaciones de Katopodis trascendieron las fronteras de San Martín para llegar a la Legislatura de la Provincia. Así fue que diferentes diputados bonaerenses catalogaron lo sucedido como “una barbaridad”.Por su parte, la funcionaria comunal en la gestión de Ricardo Ivoskus detalló en su momento que los espacios verdes seleccionados por el Municipio “son todas plazas que ya tuvieron una puesta en valor”. En la misma línea infirió: “Me parece un despropósito; más habiendo necesidades básicas de infraestructura que no han sido abordadas por esta gestión, como cuadras de tierras, calles sin asfaltar, por nombrar algunas”.“Gastar 11 millones de pesos en una plaza (Ader) que está más que bien, que no requiere de demasiado mantenimiento, salvo el que pueda llevar adelante una cuadrilla municipal con ganas de arreglar algún que otro bachecito en los baldosones, o podar algún que otro árbol, es un despropósito”, apuntó Rosano. Y explicó que “un mantenimiento tradicional de una plaza de esas características, con 80 por ciento de plaza seca, con dos millones de pesos se recontra hace”.En la misma sintonía, desde el bloque de Cambiemos cuestionaron en aquella oportunidad: “¿Cuál es la urgencia, cuál es la justificación de hacer un maquillaje o una obra en una plaza que está tan consolidada como la Ader o la Libertad? ¿Cuál es la emergencia? Además las remodelaron hace poco. Otra vez quieren invertir millones de pesos en plazas que están impecables”. Y añadieron: “No resiste análisis alguno. La plaza Sarmiento está bien, la plaza Congresales de Tucumán está bien. Ponele que se haga un mantenimiento, pero con un millón de pesos en cada plaza quedan pintadas, los juegos arreglados, la parquización puesta en valor y si hay algunos baldosones rotos, se reemplazan; no requiere más que ese dinero”.Con plazas millonarias, uno de los hombres fuertes del Grupo Esmeralda se pone en el centro del debate, nuevamente. El caso promete dejar mucha tela para cortar en el corto plazo.