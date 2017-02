DESPUÉS DE RIAL

La misteriosa vida de Loly Antoniale en los Estados Unidos

Tras el intenso romance con el periodista Jorge Rial, la modelo se alejó de los medios y se instaló en Miami. ¿Qué es de la vida de "La Niña Loly"?

Su noviazgo con Jorge Rial, sin dudas, comenzó a abrirle muchísimas puertas. Esas mismas puertas que tras separarse del conductor de Intrusos se le cerraron en la cara. Y por lo que hoy Mariana Antoniale tomó una drástica decisión y comenzó una nueva vida.Sin lugar en la TV argentina, la Niña Loly pasó por la embajada de los Estados Unidos para conseguir su visa, armó las valijas, y se fue rumbo a Miami. Ahí se instaló y desde el mes de agosto disfruta del clima caribeño todo el año.Pero, ¿a qué se dedica? ¿con quién está acompañada?. Desde sus redes sociales, Loly no para de sembrar misterio. Paisajes, algún recuerdo, o misiles sin destinatarios: "Que todo ocurra en plan divino", "Rodeate de gente leal", "Mantén tu corazón lleno de nobleza". Nadie sabe bien que hace Antoniale en Miami. Y ella no cuenta nada.Si bien extraña a su familia, aguarda con entusiasmo la visita de sus seres queridos. Su mamá, por ejemplo, ya voló rumbo a norteamérica y compartieron largas charlas junto al mar. También lo hizo su hermano Sebastián, y una amiga cordobesa de la infancia.Con la separación de Rial de Agustina Kämpfer, lógicamente, no faltaron quienes le preguntaron si no le gustaría darle otra chance en el amor.Te mostramos las últimas fotos de Loly Antoniale en su cuenta de Instagram: