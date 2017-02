¡HAY FOTOS!

Dos ex Beatles volvieron a grabar juntos y lo mostraron en las redes

Ringo Starr y Paul Mc Cartney se volvieron a reunir para tocar y lo publicaron en las redes sociales.

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. 😎✌️🌟💖😇☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 20 de febrero de 2017

And look out Joe W. came out to play what a day I'm having peace and love. 😎✌️🌟💖😇🤣☯🎶☮ pic.twitter.com/8xQt2j5OLn — #RingoStarr (@ringostarrmusic) 20 de febrero de 2017

“Gracias por venir y tocar. Gran bajo. Te amo, amigo. Paz y amor”, tuiteó el domingo Ringo Starr a su 1,46 millón de seguidores. El mensaje, dirigido a Paul McCartney, fue recibido con sorpresa y entusiasmo en el mundo de la música y con delirio por los fanáticos de Los Beatles.De qué otra manera puede recibirse el encuentro, corroborado en muchas imágenes que muestran, abrazados y sonrientes, a dos integrantes de la banda que cambió la historia de la música contemporánea.A los 76 años, Starr se ufana de su vitalidad en la producción de música, tanto como McCartney a los 74. El fin de semana se juntaron a grabar para un nuevo disco de estudio que prepara el baterista de la famosa banda de Liverpool, según lo anunció él mismo desde su cuenta de Twitter.Otro invitado ilustre a la sesión fue Joe Walsh, ex integrante de The Eagles. También estuvo el productor Bruce Sugar, que trabajó en los últimos trabajos de Starr, y publicó una foto con los dos ex Beatles en Facebook. Al igual que Starr, Sugar escribió un mensaje dedicado a los otros artistas, en el que decía: “Un día mágico en el estudio con estos dos”. El álbum que graba Ringo seguirá a “Poscard from Paradise”, de 2015.Starr y McCartney se habían juntado por última vez hace siete años, cuando McCartney sumó su bajo a la canción “Peace dream” y su voz a “Walk with you”, publicadas en “Y not”, el álbum de 2010 de Ringo, informa Télam.Las colaboraciones entre ellos han sido frecuentes a lo largo de sus carreras solistas desde 1970, cuando se disolvió el mítico cuarteto que compartían con John Lennon y George Harrison.De hecho, Ringo fue el ex Beatle más solicitado por sus ex compañeros, ya que es el único miembro de los cuatro que estuvo presente en discos solistas de los otros tres integrantes.