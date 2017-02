¿IMPONDRá SU MODA?

El osado cambio de look en la barba del "Rifle" Varela

El periodista deportivo aprovechó sus vacaciones en Punta Cana junto a su novia, Agostina Scioli, y se animó a un divertido y colorido cambio en su cara.





#antes #después 👳🏻🎅🏼👳🏼 Una publicación compartida de Rifle Varela (@riflevarela) el 17 de Feb de 2017 a la(s) 3:03 PST

Vanguardista con respecto a la moda y atentísimo al cuidado de su look personal, el Rifle Varela decidió hacer un nuevo cambio en su estilo.Mientras despedía las vacaciones en Cap Cana, dentro de Punta Cana, junto a Agostina Scioli, su novia desde hace un año y medio), el periodista deportivo se animó a mutar completamente su barba ¡y se la tiñó de platinado!Consultado por el portal Ciudad.com, el periodista deportivo de Telenoche, En Síntesis y TN, contó: "Me lo había hecho cuando tenía 19 ó 20 años y ahora decidí probar otra vez. Me compré el decolorante y me lo hice solo justo antes de volver de las vacaciones. Surgió un día al aire en TN de 18 a 21 haciendo un chiste con Ariel Tarico (el actor y humorista que hace de Nelson K)".El Rifle, además, reconoció: "¿Qué dijo Agostina? Me quería matar. Pensó que era un chiste, pero ahora ya se acostumbró. Creo que no le gusta mucho la barba en sí, pero nunca me lo va a decir".Mirá!