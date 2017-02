[VIDEO]

La tremenda caída de Paulina Rubio durante un show

La cantante sufrió una caída desde el escenario durante un concierto en México.

Paulina Rubio sufrió una tremenda caída desde un escenario. La cantante brindó un show en Campeche (México) y brilló con su música, pero en un momento del recital terminó en el suelo.La estrella del pop caminó por la pasarela del escenario muy entusiasmada, tanto que no se percató que ya no tenía más camino por delante y acabó cayéndose.De inmediato, el personal de seguridad que se encontraba a un costado del escenario acudió a ayudar a Paulina. El público coreaba su nombre para tratar de alentarla ante semejante papelón."Que guamazo me di", fueron las palabras de la cantante cuando logró levantarse para continuar con el show.