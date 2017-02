ESCENARIOS

El equipo de Vidal y legisladores oficialistas se juntan durante dos días en la cuna de Perón

Lobos, una de las dos ciudades que se disputan el nacimiento de Juan Domingo Perón, es el distrito elegido para una especie de retiro espiritual del oficialismo bonaerense; pese a que en un principio se negó con énfasis desde Casa de Gobierno. Participarán algunos ministros de Vidal y los legisladores oficialistas.

El encuentro, una especie de retiro espiritual de los muchachos y muchachas de Vidal, no será en Chapadmalal, como acostumbraron durante el primer año de gestión a nivel nacional. Al principio no estaba confirmada la sede y las posibilidades que se barajaban eran dos distritos de gran peso histórico para el peronismo; Lobos y Roque Pérez.Finalmente será Lobos, que para la gente de Lobos y muchos otros es la cuna del General. Así las cosas, el cónclave, que tendrá como objetivo delinear la estrategia electoral que llevará adelante Cambiemos, será el 2 y 3 de marzo, osea el jueves y viernes de la semana que viene.Cabe destacar que, el inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense está programado para el miércoles primero de marzo. Terminada la asamblea cada uno tendrá que salir rápido a armar los bolsos y a prepararse para viajar y pasar dos jornadas de charlas de gestión y política.Según trascendió, la medida contó con el visto bueno de la mandataria provincial que ve al encuentro como una posibilidad de evitar fisuras en el tratamiento de temas sensibles durante el año legislativo y, principalmente, mostrarse fortalecidos de cara a los comicios de medio término.A diferencia de los anteriores cónclaves en la costa atlántica, Vidal no será parte del "retiro espiritual" y mandará a un grupo de ministros de su confianza para ser los portavoces oficiales del Ejecutivo, que expondrán diversos puntos de lo que será el trabajo articulado el Gobierno y la legislatura.En principio, el equipo de ministros estaría conformado por el jefe de gabinete, Federico Salvai, que es quien encabezará la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires; también participaría los ministros de Economía, Hernán Lacunza; y su par de Infraestructura, Roberto Gigante; más el secretario de Comunicación, Federico Suárez.El encuentro tendrá una impronta PRO y en ese marco, habrá charlas políticas pero también espacios de recreación y encuentro para “fortalecer” el grupo de cara al duro test electoral que deberá enfrentar el oficialismo en octubre.