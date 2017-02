REUNIONES Y LISTAS

Vidal y después: Monzó se mueve por el GBA con la mira en las legislativas

Tras el encuentro con la Gobernadora María Eugenia Vidal, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, salió a la cancha a jugar fuerte de cara a las legislativas, y si bien en un principio se pensó que su campo de batalla podría ser el interior bonaerense, lo cierto es que también intentará hacer valer sus fichas en el poderoso Conurbano.

Así las cosas, el titular del Concejo Deliberante de Quilmes, Juan Manuel Bernasconi, mantuvo una reunión de trabajo, con el mencionado Monzó y el hermano de este, el Senador provincial, Gabriel Monzó.En la misma, intercambiaron opiniones sobre la situación política y social del Gran Buenos Aires, al mismo tiempo que avanzaron sobre cuestiones que permitan reforzar el “firme compromiso de trabajar, en forma conjunta, para fortalecer el espacio político de Cambiemos”.“En la reunión se destacó la importancia de trabajar junto a los diferentes sectores políticos que conforman el espacio, considerando el rol que cumple Emilio Monzó, como armador político del frente Cambiemos”, señalaron los participantes del evento.Al finalizar la reunión, tanto Emilio Monzó, como Gabriel Monzó y Juan Bernasconi, compartieron unas palabras con el Secretario de Interior de la Nación, Sebastián De Luca y el Diputado Nacional y Presidente del Bloque PRO, Nicolás Massot.Vale recordar que la semana pasada Monzó y Vidal no se privaron de analizar no sólo la situación en el territorio bonaerense, sino también a nivel distrital y nacional.“Se habló de cada frente electoral, se trató fuertemente el tema de elecciones”, le dijo a La Tecla una fuente monzoista que presenció el encuentro.“Las diferencias entre Monzó y Vidal son temas viejos del pasado. No es la primera vez que se han juntado en este mes de febrero. Con distintos actores por distintos temas, no hay semana que no se vean en una reunión”, agregó.En la misma línea, confirmó que el titular de la Cámara Baja participará del cierre de las listas. “Monzó es un actor con mucha historia en la provincia. Quien conduce es María Eugenia, pero el Presidente de Diputados es un actor fundamental en el cierre de las listas”, expresó.Como había adelantado este medio, con la imagen positiva de la gobernadora bonaerense pero la amenaza latente de la irrupción de CFK dentro de las próximas elecciones, Cambiemos comienza a cranear distintas estrategias electorales para llevar adelante en este 2017 y una de ellas incluye al tejedorense Emilio Monzó.