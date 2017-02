CAMBIO

Echaron al titular de Deportes

El ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, desplazó al Subsecretario de Deportes, Ramiro Giménez, y en su lugar nombró a Pablo Fuentes, hombre de su extrema confianza. Se especuló con que el cargo lo ocuparía Walter Queijeiro, pero el ex concejal massista quilmeño podría desembarcar en otra área de la Provincia. La incógnita es si sigue Ignacio Crotto en Turismo.

Fuentes del ministerio de Desarrollo Social confirmaron a La Tecla que Ramiro Giménez no es más el Subsecretario de Deportes de la Provincia, y que en su lugar el ministro Santiago López Medrano designó a Pablo Fuentes, quien hasta ahora estaba a cargo de la Dirección de Juegos Bonaerenses.Con esta decisión, el gobierno cortó de llano la interna que nunca se pudo zanjar entre Giménez, y el número dos del área, el director de deportes, Gustavo Kunz.Tal como informó La Tecla hace poco más de dos meses, los funcionarios no llevan la mejor de las relaciones. Es que, en un principio, ambos eran números puesto para ocupar cargos menores en la Secretaria de Deportes, que Vidal ofreció a figuras conocidas del deporte pero ninguna aceptó. Por eso Giménez y Kunz quedaron como 1-2.Ahora quien comandará la Subsecretaría es un hombre de extrema confianza del ministro, quien pretende que la dependencia tenga más visibilidad de la que tuvo hasta ahora. Fue, sin dudas una de las mayores críticas que recibió la gestión de Giménez, quien, por otra parte, seguiría vinculado al Gobierno como asesor, según se consignó desde la cartera social.Por otra parte, éste no sería el único cambio en las segundas líneas ministeriales, ya que hay fuertes rumores sobre la incorporación de Walter “sapito” Queijeiro al área de Turismo. En rigor, la versión original decía que el concejal massista de Quilmes iría de Deportes, pero esa puerta ha quedado cerrada hoy y ahora se especula que desembarcaría en la Subsecretaría de Turismo. Aunque no se consigna en qué cargo. Al frente de esa dependencia está Ignacio Crotto, uno de los sobrevivientes de la gestión de Daniel Scioli.Turismo está bajo la órbita del ministerio de la Producción, que todavía no tiene ministro designado y la firma es llevada por el titular de Agroindustria, Leonardo Sarquís. De todos modos, si el desembarco de Queijeiro se llegara a producir, está vinculado con el ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, a quien responde el concejal quilmeño, que por ahora sigue actuando bajo la sigla del Frente Renovador.