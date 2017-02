TRAS EL ENCUENTRO

El Partido Justicialista acompaña a la CGT en su jornada de protesta del 7 de marzo

La Central obrera salió a buscar el respaldo del peronismo para la medida de fuerza. El presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, llamó a la unión en beneficio del país y de los trabajadores, y afirmó que el 7 “hay que movilizar sin banderas políticas”.

La Central obrera se reunió con el PJ nacional en busca de respaldo para la movilización del 7 de marzo. Según especificaron fuentes a este medio, la CGT llevó un documento consensuado por todas las partes en contra de la caída del consumo y del desempleo. La reunión fue abierta por el diputado nacional por San Juan y presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, quien dijo que el PJ “es la casa del movimiento obrero”. Llamó a la unión en beneficio del país, y afirmó que el 7 “hay que movilizar sin banderas políticas en beneficio de los trabajadores”.Por la CGT, tomaron la palabra Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmidt, quienes agradecieron el respaldo del peronismo. Luego, llegó el turno del ex gobernador Daniel Scioli. El ex mandatario se refirió a la coyuntura política que atraviesa el país y apuntó contra el oficialismo. Por último, hablaron la gobernadora Corpacci de Catamarca, y el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, quien aseguró que el peronismo iba a “acompañar siempre” la lucha de los trabajadores.Por su parte, el dirigente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez, afirmó que “el peronismo, como siempre, va a acompañar la lucha del movimiento obrero”, al participar del encuentro. Y agregó: “El gobierno del PRO no respetó los acuerdos, vetó la ley antidespidos, no garantizó le bono de fin de año. Por eso el movimiento obrero ha convocado a un paro y una manifestación para el 7 de marzo, y el consejo del partido adhirió en pleno esta convocatoria”.Además de la reunión en el PJ, la CGT tiene programados otros encuentros para seguir sumando respaldo. El martes hará lo propio con el Grupo Esmeralda y el partido Socialista. Finalmente, el miércoles será el turno del Frente Renovador y la UCR.La marcha del 7 será al Ministerio de Producción. Los gremios que encabezarán serán los industriales (UOM, textiles, calzado, gráficos, entre otros), aunquela CGT convoca orgánicamente. Asimismo, comprometieron su presencia los movimientos sociales y distintas cámaras empresarias que nuclean a Pymes.Hace 15 días, la CGT decidió romper el diálogo que venía llevando con el Gobierno. Afirmaron que "la confianza se había quebrado" y aseguraron que las reuniones "no servían de nada si no se cumplía el acuerdo de no despedir personal hasta marzo o abril". Ese mismo día lanzaron un plan de lucha que contempla no solo la movilización del 7 sino la convocatoria a un paro general para fin de mes. Si bien se baraja la fecha del 30 de marzo, algunos dirigentes sostienen que "el malestar social es muy grande como para esperar hasta fin de mes".En este sentido, desde la CGT se mostraron incrédulos ante la reactivación prometida por el Gobierno. "Lo que se va a reactivar son los tarifazos: ya empezaron los peajes, y ahora siguen los otros servicios en general, prepagas, etcétera", evaluaron. "El malestar social es enorme porque este es un gobierno para ricos. Lo vemos con el caso de los bancarios y los docentes: en Provincia le votamos a Vidal el 38% de suba en los impuestos y a los maestros les da el 18%; y a los bancarios, Trabajo le tiraba el acuerdo para atrás, cuando los bancos querían pagar", agregaron.