ENTREVISTA

Juan Cabandié: “El peor enemigo de Larreta es Macri”

El diputado nacional del FpV por la Ciudad analizó el presente de la política de cara a las elecciones de medio término. Criticó la gestión del PRO en todas las órbitas, dijo que Larreta busca despegarse de Macri y avisó que su partido lanzará una campaña electoral ideológica y de fondo.

En los albores de un nuevo año de elecciones, y en plena zona de Congreso, el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Juan Cabandié, recibió a Qué y habló de varios ítems que tienen que ver con los vaivenes políticos de la Ciudad.-Más allá del FpV, ¿cómo ves el mapa electoral?-La incógnita es si Lousteau va a estar adentro de Cambiemos o no, si va a jugar o si se va a quedar en Estados Unidos. El PRO le tiene algún temor en términos electorales. Pero creo que la que va a encabezar la campaña en la Ciudad es Elisa Carrió. Es algo que se va trasluciendo y uno lo va intuyendo. En ese sentido, Larreta hubiese querido diferenciar a las dos elecciones. Pero entiendo que Macri tiene interés en que vayan juntas porque la imagen de la gestión de la Ciudad puede llegar a ser un poco mejor que la nacional. Hay una estrategia alrededor de eso.-¿Qué tipo de estrategia?-Larreta esquiva los temas nacionales. No habla de la desocupación, no habla del ajuste, no quiere pagar los costos y busca despegarse de Nación. Así y todo, no considero que la gestión de Larreta en la Ciudad sea buena. Por ejemplo, en tema urbanización de villas, me parece que falta mucho. Se ha anunciado mucho y se ha avanzado muy poco.-Es un tema que históricamente fue muy postergado…-Sí, es un tema postergado, pero hace nueve años que ellos gobiernan el distrito con un gran contexto económico. Se ha beneficiado muchísimo a la Ciudad, porque acá los mayores recursos provienen de la actividad económica. Eso me lleva a poder decir que el peor enemigo para la Capital Federal es la gestión de Macri como presidente. Porque si vos bajás el consumo, eso va a perjudicar los recursos porteños. El peor enemigo de Larreta es Macri.-¿Tanto le influye?-Es que Macri está haciendo todas las cosas para que la Ciudad tenga menos recaudación, como bajar el consumo, ajustar, bajar la actividad económica. Hay miles de comercios cerrados que no son menciones estadísticas. Son muchas personas que se quedan sin trabajo o empresarios PYMES que no llegan y están inventando artilugios para poder salvarse.-¿Y por qué la gente eligió Cambiemos? ¿En qué falló el FpV?-No hay algo puntual. Es multicausal, son muchas cuestiones. Quizás nos faltó mejorar algo en la ingeniería electoral. Después, como dice la frase, “las blancas también juegan”. Ellos tuvieron un apoyo mediático fenomenal, hasta obsceno. Y también es cierto que sectores del poder económico a nosotros nos han puesto palos en las ruedas durante 12 años de gobierno, con corridas cambiarias, desinversiones y demás.-Ahora es al revés…-Lo que pasa a nivel nacional es lo que dijimos que iba a pasar, y nos acusaron de terrorismo mediático. Pero lo hemos vivido muchas veces, con muchos años de neoliberalismo. Logramos tener tres gobiernos donde se gozó de autonomía del poder económico. Ahí entendemos que hoy hay una restitución del plan liberal, con la característica de que el Presidente no está digitado por el poder económico sino que es el poder económico. Y eso es más peligroso todavía.-¿Cómo resurge el kirchnerismo?-El camino es representar. Siempre tuvimos la vocación de sumar espacios y partidos. Representamos no sólo al votante consolidado del FpV, sino también a un conjunto de expresiones que son reactivas a las políticas de ajuste del macrismo. Políticos, docentes, artistas, un conjunto de actores sociales que están muy cerca ideológicamente del kirchnerismo. Vamos a ir por esa línea, junto a esa diversidad de bloques sociales que tienen representatividad en la Ciudad.-Hay que superar algunas rupturas…-El FpV tiene una relación muy nítida con la gente, porque Cristina la tiene. Desde ese lugar, todas de ideas que tenemos son conocidas. Algunos no adhieren por cuestiones electoralistas y se alejan, pero el FpV tiene la característica de representar a facciones muy importantes. No es nuestro sentido cerrarnos ante la ingeniería electoral, pero sí entendemos que representamos un conjunto de posturas y valores que no vamos a cambiar. Nuestra gran virtud es que perduran nuestras posiciones y convicciones.-¿Alguna estrategia electoral puntual? ¿Vas a ser candidato? ¿Dónde?-Es pronto, pero tenemos que interpretar lo que significa el FpV. Tenemos responsabilidad y representación en el distrito. Estamos en el camino de ir hacia el lugar de una ingeniería electoral, pero tenemos que plantearnos una campaña muy ideológica, con la característica de que la Ciudad es vidriera a nivel nacional. No podemos caer en el error de hacer una campaña de formas. Esto es una campaña de fondo, no de formas. Ese es el error que tuvimos en 2015.