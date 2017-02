APARICIONES

Poné los fideos: De Narváez se reune con el Presidente en Olivos

Tras estar un año alejado de la escena pública, el ex candidato a gobernador bonaerense vuelve al centro de la escena con una inesperada visita a la quinta presidencial.

Esta tarde, el Presidente recibirá en la quinta de Olivos al ex diputado, que irá en compañía de un empresario a reunirse con el jefe de Estado, según confirmaron fuentes oficiales. Será la última actividad pública de Mauricio Macri antes de su viaje a Madrid y la primera aparición de Francisco De Narváez tras más de un año en que permaneció alejado de la escena mediática.La agenda oficial publicada en la web de la Casa Rosada establece que la visita de De Narváez está estipulada para las 18 junto a Dirk Donath, socio gerente de la firma L Catterton para Latinoamérica, enfocada en el consumo. "Viene a acompañar a un empresario, y nada más", explicaron.Será la primera vez que Macri y el ex candidato a gobernador se vean las caras desde el desembarco del líder del PRO en la Casa Rosada. La última incursión política del ex diputado, hoy retirado de la política, había sido a mediados del 2015, en la carrera a la gobernación bonaerense.El ex dueño de Casa Tía desistió finalmente de su postulación a mitad de la campaña para favorecer a un acuerdo opositor. En aquel momento se especulaba con una eventual alianza entre el PRO y el Frente Renovador. Nunca se dio.En el 2009, Macri y De Narváez habían se habían asociado políticamente junto a Felipe Solá para derrotar al kirchnerismo en las elecciones legislativas de aquel año, objetivo que finalmente alcanzaron.