DIFERENCIAS

Estalló la guerra entre ex aliados y se agranda la grieta entre Cambiemos y el massismo

Luego de la filtración de un audio del líder del Frente Renovador, Joaquín de la Torre cruzó con dureza a Sergio Massa. Ahora, los alfiles del massismo y los margaritos salieron a cruzar al funcionario de Cambiemos y defender al diputado nacional.

"Ya salgan con el hashtag que están los diputados... no a la rebaja de las jubilaciones... tuiteando Macri recorta igual que De la Rúa", dice el polémico audio en el que claramente se escucha la voz del diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa.Por supuesto, desde el massismo reconocieron la responsabilidad en el asunto, pero no se achicaron. "Nosotros no pagamos trolls. Hablamos con nuestros compañeros, para contarles lo que estamos haciendo", aseguró la legisladora olavarriense, Liliana Schwindt.Quien sí pegó y con dureza fue el ministro de Gobierno de la Provincia, el ex massista Joaquín De la Torre, que hasta el momento fue de las pocas voces de Cambiemos que se refirieron al tema."Cuando Sergio quiere construir es brillante, mucho de lo hecho el año pasado se debe a su apoyo. Cuando está con intenciones de sacar ventaja o de acortar caminos, se equivoca", señaló De la Torre en declaraciones a medios de Tandil.El ex intendente de San Miguel redobló la apuesta y ante los dichos de algunos renovadores que aseguran que la filtración del audio tiene que ver con "espionaje político" por parte del Gobierno, señaló que es común que cuando se comete un error se le eche la culpa a otro."Estamos acostumbrados en Argentina a que los políticos, cuando cometen un error, le echan la culpa a los demás. No hace mucho pasó con la foto del sushi y ahora con los audios", indicó el funcionario.Y completó: "Siempre el error es ajeno. En esa línea prefiero la valentía del Presidente de aceptar sus propios errores, pedir disculpas y seguir adelante", completó el ex aliado del tigrense.En ese sentido, desde las filas del Frente Renovador recogieron el guante y ni lerdos ni perezosos salieron a la defensa de Massa. Fue Mauricio Silva, hombre de peso en el Conurbano, quien en comunicación con La Tecla.Info, apuntó contra el ahora ex aliado.“El intendente con licencia, una licencia dudosa, llegó a la intendencia gracias al apoyo que le dio Sergio Massa, a pesar de que en la misma elección repartió boletas con el copete de Daniel Scioli y con el de Mauricio Macri”, acusó.En la misma línea, subrayó que “una persona que tiene esa actitud y juega a tres bandas no puede criticar”. “Mal le hace a la Gobernadora y al Presidente, que tiene tantas dudas, en criticar al tipo que él decía era su amigo, su jefe político”, abundó y reprochó que “no se sabe si es peronista, radical, de Macri”.Asimismo, desde las filas del GEN también defendieron al posible próximo aliado electoral. Fue el diputado bonaerense, Marcelo “el oso” Díaz, el que a través de las redes sociales cuestionó la filtración del audio de Massa: “Si a todos los horrores q tiene el gobierno la respuesta son escuchas berretas. Es que no saben CAMBIAR . Solo seguir como los K”, acusó.