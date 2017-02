ROMPIÓ EL SILENCIO

Angelina habló de su divorcio con Brad Pitt entre lágrimas

La actriz decidió viajar a Camboya junto a sus seis hijos, para asistir a la avant premiere de la película que dirigió ‘First They Killed My Father’, una película sobre el genocidio del Jemer Rojo en Camboya, el país natal de su hijo mayor, Maddox Chivan Jolie-Pitt.





‘First They Killed My Father’ es el nombre de la última película dirigida por Angelina Jolie sobre el genocidio del Jemer Rojo en Camboya, el país natal de su hijo mayor, Maddox Chivan Jolie-Pitt.La película tiene un significado especial para ella, ya que, sus hijos Madoxx y Pax formaron parte de la producción. “Gracias por venir esta noche, finalmente lo logramos. Es un honor presentar esta película a todos ustedes, y estar aquí con mi madre y mi familia“, dijo Maddox en el evento al que asistieron el rey y la reina de Camboya, junto con familias locales.En una entrevista concedida a la BBC con motivo de este estreno, la actriz habló por primera vez de su separación de Brad Pitt, que se conoció el pasado mes de septiembre, y causó sorpresa en la opinión pública como en el mundo del espectáculo.Con la voz quebrada y casi sin poder contener las lágrimas, Angelina dijo: “No quiero decir mucho acerca de esto, excepto que es un momento muy difícil. Somos una familia y siempre lo seremos. Lo superaremos, y seguiremos siendo una familia“.Luego, un poco más serena, explicó cómo está lidiando con lo ocurrido. “Mucha gente se encuentra en esta situación, y me centro en mis hijos y en seguir adelante“, añadió.