SONDEOS

Estudios aseguran que el Gobierno se debilita y la oposición mejora su imagen

Un estudio de Gustavo Córdoba & Asociados, determinó que el 37,4 por ciento de los votantes ya decidió optar por algún candidato que no sea apoyado por Mauricio Macri.





El gobierno de Mauricio Macri no gana para disgustos y sumó una nueva pálida. Luego de la catarata de críticas tras la condonación de deuda del Correo Argentino y del decreto que modificó el régimen jubilatorio, ambas decisiones que debieron volver a “foja cero”, según explicó el Presidente, se dio a conocer un estudio que detalla un horizonte más que complicado para Cambiemos.Según una encuesta de la consultora Gustavo Córdoba & Asociados, el 65,7 por ciento no sabe a quién votará u optará por opositores al mandatario en las legislativas de octubre. Inclusive, el 50 por ciento de los votante que en 2015 sumaron su adhesión a la alianza Cambiemos dudan si volverían a votar. El 32,9 por ciento de los votantes de Macri en la segunda vuelta, duda sobre su acompañamiento, mientras que el 14,9 por ciento decidió de plano votar a un opositor.Asimismo, el informe detalla que sólo un 28,8 por ciento de los consultados elegirá "candidatos que apoyen a Macri".En tanto, el 28,3 por ciento de los encuestados aún no decidió su voto. Mientras que un 37,4 por ciento ya tiene decidido optar por opciones electorales opositoras al gobierno nacional.El estudio, indica que sólo el 44,8 por ciento de la población aprueba algo o todo de la gestión Macri, porcentaje que viene en caída libre desde el 53,5 por ciento que alcanzaba en octubre. Del otro lado, el 53,2 por ciento desaprueba total o parcialmente la gestión del gobierno nacional, con el agravante de que un 30,6% de los votantes de Macri rechazan su administración.Por otra parte, el 61,2 por ciento sostiene que Macri hizo "menos de lo que esperaba", contra un 28,6 por ciento que expresa que sus expectativas fueron satisfechas.Sin embargo, lo "hecho hasta ahora por Macri y su Gobierno" significó otro golpe para Cambiemos, ya que de los votantes del 2015, el 59,9 por ciento señala que la gestión estuvo por debajo de lo que esperaba.