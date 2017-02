RUMORES

Me voy con Vidal, dijo un día un sapito: ¿Queijeiro desembarca en el gabinete provincial?

El concejal por el Frente Renovador en Quilmes podría ganarse un lugar en el equipo de la Gobernadora. Según comentaron fuentes massistas a La Tecla.info, le fue ofrecido el cargo de Subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires.

En la tercera sección ronda un rumor que cada vez toma más fuerza. Según confiaron a La Tecla.Info fuentes del Frente Renovador, el concejal de Quilmes y periodista deportivo, Walter Queijeiro, podría abandonar su banca en el palacio legislativo quilmeño para desembarcar en la provincia de Buenos Aires.Así lo señalaron desde el mismo massismo, quienes detallaron que el “sapito” fue tanteado para hacerse cargo de la Subsecretaria de Deportes de la provincia de Buenos Aires.Conforme a lo expresado a este medio, el hecho sería producto del desembarco de Joaquín de la Torre en el gabinete de María Eugenia Vidal. Es que, el periodista y edil es un hombre cercano al actual ministro de Gobierno provincial y ex ministro de Producción. En ese marco, su posible arribo al gabinete sería producto de dicha relación.Ante la consulta de La Tecla.Info, desde Provincia se mostraron sorprendidos por los rumores y de manera escueta y contundente señalaron que "por ahora no hay nada".En caso de concretarse la llegada del “sapito”, el gobierno cortaría de llano la interna latente entre el actual subsecretario de deporte, Ramiro Giménez, y el número dos, el director de deportes, Guillermo Kane.Tal como informó La Tecla hace poco más de dos meses, los funcionarios no llevan la mejor de las relaciones. Es que, en un principio, ambos eran números puesto para ocupar cargos menores en la Secretaria de Deporte. Para ello, la misma Vidal ofreció el puesto a figuras conocidas del mundo deportivo.Leandro Ginóbilli, José Luis Clerc y Luis Lobo fueron los candidatos de la Gobernadora, pero cada uno de ellos desechó la posibilidad. Los primeros dos evitaron debutar como funcionarios, mientras que el último optó por ir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ser el secretario de deportes de Horacio Rodríguez Larreta.La negativa de los tres candidatos, fue el verdadero motivo por el cual Vidal decidió dejar obsoleta la Secretaría de Deportes y pasarla al grado de subsecretaría. En ese marco, Giménez quedó como cabeza y el ex precandidato a intendente por Berazategui, Kane, quedó como número dos.