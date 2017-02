LOOK SúPER SEXY

El escotazo de Lali Espósito en el festival de Viña del Mar

La cantante y actriz participó de la conferencia de prensa de los jurados del festival de Viña del Mar y se mostró súper sexy.

Mañana🔥🎤 #Viña2017 Una publicación compartida de Lali (@laliespositoo) el 19 de Feb de 2017 a la(s) 11:57 PST

#LAselfie #jurados #Viña2017 Una publicación compartida de Lali (@laliespositoo) el 19 de Feb de 2017 a la(s) 8:41 PST

Reunion y conferencia de jurados🎼🌺 #viña2017 Una publicación compartida de Lali (@laliespositoo) el 19 de Feb de 2017 a la(s) 8:12 PST

Lali Espósito ha logrado tener éxito no solo en la Argentina, sino también en el exterior. El año pasado, realizó una gira por diversos países. Ahora, la cantante y actriz se encuentra en Chile, participando del Festival de Viña del Mar.La intérprete de Soy forma parte del jurado encargado de votar en las competencias musicales que está integrado por diversos artistas como Maluma, Mon Laferte, Mario Domm y Gastón "El francés" Bernardou (de Los Auténticos Decadentes), entre otros."Tomo esta tarea con mucha responsabilidad, soy una artista que trabaja desde muy pequeña pero en la música tengo solo dos discos, así que estaré ahí sentada con mucho respeto a los artistas, y también a todos los otros miembros del jurado", aseguró la ex protagonista de Esperanza mía en una conferencia de prensa, en la que lució un vestido corto con un llamativo escote.El próximo sábado 25 de febrero, la cantante se presentará con un show en vivo ante miles de personas. Durante esa gala, también brindarán un recital J. Balvin y los grupos uruguayos Márama y Rombai.Mirá las fotos del look súper sexy de Lali: