DE NO CREER

Ricky Martin reveló cómo conoció a su novio y sorprendió a todos

El cantante contó que conoció a Jwan Yosef por Instagram y dio detalles de cómo llegó a él.

El reconocido cantante Ricky Martin está en pareja hace un año con el artista sueco Jwan Yosef y ya tiene planes de casamiento. El cantante decidió revelar cómo lo conoció: ¡por Instagram! Martin ya había mencionado que su admiración por la obra del sueco había facilitado el acercamiento.La primera vez que el cantante vio al artista sueco de origen sirio no fue en persona sino a través de las redes sociales, según se lo contó al presentador de televisión Andy Cohen en su show Radio Andy -Sirus XM. "Estaba viendo (Instagram en mi teléfono) y veo una hermosa pieza de arte y digo '¡epa, qué cool! ¿De quién es esto?'"Entonces empecé a ver (las fotos) y, de repente, estaba como que "¡Oooh!, ¡Oooh!' y entonces le escribí", reveló en el programa Radio Andy. El aclamado cantante de 45 años y su pareja sentimental, Jwan Yosef, ya tienen planes de matrimonio y así lo revelaron en una entrevista para el show de Ellen DeGeneres. A Cohen le confió que la boda se realizará a lo grande. "No tengo idea (de cuándo será la boda)”, confesó."Pero será grande. Voy a hacer un montón de ruido. Será una boda de tres días ¡Vamos a divertirnos!", contó el ex Menudo que hizo pública su orientación sexual en el año 2010.