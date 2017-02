REDES SOCIALES

Diez claves para proteger tu cuenta de Twitter

Las consejos básicos que no hay que dejar de tener en cuenta en la red del pajarito.

Aunque el común de los ciudadanos no esté en la mira de los hackers profesionales, nunca va a faltar un amante despechada o un ex amigo que quiera intentar alguna venganza.Para prevenir cualquier ataque, twitter brinda algunos consejos básicos que no hay que desatender:1. Evitar cualquier mensaje extraño que requiera que el usuario revele sus contraseñas. Puede provenir tanto de un e-mail, como de un archivo adjunto, o una pantalla de inicio de sesión similar a la de Twitter.2. Twitter nunca envía correos que pidan contraseña o que se descargues archivos.3. No abrir los mensajes directos provenientes de usuarios desconocidos.4. La dirección en la barra de URLs del navegador debe contener el dominio Twitter.com para así saber que se está en una página segura.5. Usar una contraseña segura con al menos 10 caracteres y una combinación de letras, números y símbolos.6. Evitar fechas de cumpleaños, nombres de amigos y direcciones para las contraseñas.7. Usar una contraseña única para cada uno de los sitios web que se usan habitualmente (email, bancos y redes sociales, entre otros). De esta forma si una cuenta es comprometida, las otras estarán seguras.8. Es recomendable vincular el teléfono con la cuenta de Twitter, por si se pierde el control de su correo personal y o contraseña.9. Usar la verificación de inicio de sesión, que permite que cada vez que se quiera ingresar a la red social en algún dispositivo, Twitter enviará un un código por SMS que activará la cuenta.10. Cada vez que se utilice un equipo compartido, cerrar la sesión al terminar de usar la red social.