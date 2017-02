DJ S POR UN DÍA

Denuncian que Barbie y Cande se reconciliaron ¡por plata!

Estaban distanciadas por un hombre, pero habrían compartido la cabina del DJ en un boliche de Uruguay a cambio de una importante suma de dinero.

Por mil dólares, nos juntamos un rato, y le ponemos onda 👻 pic.twitter.com/UIYEgT3Z0o — @ N G E L (@AngeldebritoOk) 19 de febrero de 2017

Las amigas plantaron un curro pic.twitter.com/25PwgMxHhe — @ N G E L (@AngeldebritoOk) 19 de febrero de 2017

“Por mil dólares nos juntamos un rato y le ponemos onda”, tuiteó irónicamente el conductor de “Los Ángeles de la Mañana”, junto a algunas imágenes donde se las ve a las chicas divirtiéndose cómplices en la cabina del DJ.Sin embargo, más allá de la veracidad o no de la buena onda entre ambas, las actrices también fueron foco de otra polémica, debido a que no habrían llegado a cumplir con otra presencia que tenían acordada en el país vecino.“Las amigas plantaron otro curro”, escribió De Brito en su Twitter, aunque fue desmentido por Barbie, quien publicó que “no plantamos a nadie” y que “la persona que nos contrató no llego a un acuerdo con ellos y decidió suspender”.“Que no mientan!”, agregó la hija de Nazarena, quien no desmintió ni ratificó que su reencuentro con Cande, de quien se había distanciado a partir de una discusión por un tercero en discordia, haya estado teñido de un color verde dólar.