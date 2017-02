CONVOCATORIA

Inundaciones en Villegas: el massismo le mete presión al intendente Campana

“Es el Intendente quien debe dar explicaciones públicamente a toda la comunidad”. Así lo manifestó el bloque de concejales del Frente Renovador de General Villegas, ante la convocatoria a una reunión realizada por el secretario de Obras Públicas, Daniel Cepa.

La decisión de no concurrir se fundamenta en que “es el Intendente Campana quien debe dar explicaciones públicamente a toda la comunidad sobre la difícil situación por la que atraviesa el partido como consecuencia del avance del agua”.Los ediles expresaron además su disconformidad por la decisión del Intendente Municipal de no concurrir al recinto del Concejo Deliberante para brindar las explicaciones necesarias, sobre la grave situación hídrica que atraviesa el partido, "explicaciones que todos los vecinos tienen derecho a escuchar", afirmaron.Por otra parte, se aclaró que “desde nuestro bloque se trabajó y se procedió correctamente solicitando por nota, la presencia del representante del Departamento Ejecutivo al recinto"."Nuestra intención era recibir una explicación clara y concisa sobre la situación hídrica que se está viviendo en el partido de General Villegas y no una interpelación, tal como el gobierno expresó en distintos medios de comunicación. Es lamentable que gobierno local recurra a argucias políticas para desprestigiar nuestro trabajo legislativo", señalaron los ediles.Y agregaron que “nuestra labor se hizo de acuerdo al reglamento, expreso en la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 108 inc. 7 y art. 68 inc. 5), fundamentado en diversos acontecimientos que se manifestaron hace más de un año.”Ante la insistencia de los concejales del Frente Renovador, se efectuó una reunión de comisión, donde la mayoría de los concejales de todos los bloques, manifestaron su negativa para realizar la sesión extraordinaria."El día 17 de febrero, fuimos invitados a participar de una reunión con el secretario de Obras Públicas, a la que los integrantes del Frente Renovador comunicamos que no concurriríamos, porque insistimos que es el Intendente Eduardo Campana quien tiene que dar explicaciones, e informar a los concejales y a toda la comunidad en nuestro ámbito de trabajo, que es el Honorable Concejo Deliberante”, sostuvieron los ediles.Sostuvieron a su vez que "queremos saber por qué permanecieron aislados durante varios días algunos pueblos del partido, por qué ingresó agua en las localidades de Bunge y Piedritas, y cómo es posible que, contando con herramientas y recursos, el municipio no haya podido realizar los trabajos de defensa y acceso a la comunidad de Santa Regina desde Cañada Seca, cosa que sí logró hacer un grupo de vecinos, solos y con medios precarios"."El intendente debe esas explicaciones y somos nosotros, los representantes del pueblo, quienes necesitamos hacerle las preguntas que creamos oportunas. No es el periodismo quien debe sustituir nuestro trabajo, y no es en reuniones privadas (lo único importante para este gobierno son las fotos), donde se pueden esclarecer estos temas""Hasta ahora siempre hemos acompañado al gobierno en esa dinámica, pero no puede ser que cuando pidamos que el intendente comparezca al Concejo Deliberante comience un juego infantil, llevado adelante por el resto de los concejales, para ayudar a esconderse al intendente Campana. Si todo lo realizado es correcto, no entendemos la negativa a concurrir a nuestro recinto, negando nuestra posibilidad de efectuar las preguntas que creamos necesarias y que muchos ciudadanos también se hacen”, finalizaron los concejales del Frente Renovador de General Villegas.