REVUELO EN TWITTER

La sobrina de Macri saludó a Cristina Kirchner por su cumple

Naiara Awada, la sobrina de Mauricio Macri y Juliana Awada, utilizó su cuenta de Twitter para saludar a la ex presidenta en el día de su 64° cumpleaños.

Feliz cumpleaños a la que con muchos errores me dio tantas alegrías ! Gracias por tanto @CFKArgentina — Nai Awada (@AwadaNai) 19 de febrero de 2017

Uf el kilombo que arme por un saludo de cumple! Sigan hablando de mi mientras sigo mi hermosa carrera como actriz y me vuelven más fuerte ♥️ — Nai Awada (@AwadaNai) 19 de febrero de 2017

Chicos chicos tranquis vivimos en democracia y prefiero siempre quedarme con lo lindo de las personas . No fue más que eso . Amor para todos — Nai Awada (@AwadaNai) 19 de febrero de 2017

"¡Feliz cumpleaños a la que con muchos errores me dio tantas alegrías! Gracias por tanto @CFKArgentina", escribió candidata al Bailando 2017 en la red social.La joven actriz, que hasta el momento había intentado mantenerse ajena a discusiones políticas, recibió muchas críticas por el saludo a Cristina Kirchner. Sin embargo, se mantuvo fiel a su postura: "¡Uf, el quilombo que armé por un saludo de cumple! Sigan hablando de mí mientras sigo mi hermosa carrera como actriz y me vuelven más fuerte".Y siguió: "Chicos, chicos, tranquis que vivimos en democracia y prefiero siempre quedarme con lo lindo de las personas. No fue más que eso. Amor para todos. Pobre gente con odio que se dedica a insultar por pensar distinto. ¡Cuánto nos falta crecer! Yo, mientras, feliz leyendo guiones".Naiara manifestó en reiteradas oportunidades a lo largo de este verano sus deseos de participar del Bailando 2017. Hasta se animó a opinar sobre el jurado del programa de Marcelo Tinelli. "A Ángel de Brito y a Marcelo Polino les tengo mucho miedo. Sobre todo a Ángel, porque es obvio que me va a mirar y va a decir: 'vos, chiquita, que estás acá por el Presidente', y yo seguro que me voy a poner a llorar. Aunque tengo mucho carácter; si me buscás, me encontrás", dijo.¡Mirá los tweets!