GESTIóN Y CAMPAñA

Aunque no hubo timbreo, Vidal completó los 130 municipios: los cinco que restan son peronistas

Pese a la suspensión del timbreo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, recorrió el fin de semana los partidos de Alberti, Carlos Tejedor y Carlos Casares, y de esta manera completó 130 de los 135 distritos.

"Para mí, no hay ciudad chica, cada bonaerense cuenta, cada bonaerense es importante", señaló Vidal en su visita a las instalaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Alberti junto al intendente local, Germán Lago.Luego, la gobernadora visitó el Centro de Jubilados y Pensionados de Carlos Tejedor acompañada por el intendente Raúl Sala y su par de General Villegas, Eduardo Campana. Al igual que en la localidad de Alberti, Vidal hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad para el municipio.Finalmente, en Carlos Casares, Vidal asistió a la XXV Fiesta Nacional del Girasol, en conmemoración a los colonos judíos que sembraron girasol por primera vez en la zona, junto al jefe comunal Walter Torchio y al secretario General del gobierno bonaerense, Fabián Perechodnik.Durante la jornada se reconoció a los deportistas destacados de 2016 y se eligió a la Reina Nacional del Girasol.Vale decir que en poco más de un año de gestión Vidal ya estuvo en 130 de los 135 distritos y en los próximos días buscará completar el mapa provincial. Por supuesto, a más de una decena fue en varias oportunidades."No hay motivos en particular. La idea era ir antes de diciembre del año pasado, pero por diversas razones, no se pudo dar. Solo restan ocho municipios y van a ser visitados muy pronto", comentaba ante La Tecla tiempo atrás el Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell.San Antonio de Areco, conducido por el peronista Francisco "Paco" Durañona es el único municipio de la Segunda sección que no pisó aún Vidal desde que asumió como mandataria provincial. Y eso que en más de una oportunidad el jefe comunal se refirió a la dama en muy buenos términos.En la Sexta no pasó por Monte Hermoso, gobernado por el Justicialista Marcos Fernández, en Tres Lomas, gobernado por el peronista Roberto Alvarez y en Laprida, conducido por el también PJ Marcos Fernández. Y en la Séptima, el faltazo también fue a un pago del FpV, Tapalqué (Gustavo Cocconi).Así las cosas, los cinco municipios que le falta visitar a Vidal (estuvo en todos los de la Primera, la Tercera y la Quinta), son gobernados por el peronismo. Sí estuvo en todos los Pro, los de la UCR, en todos los massistas y en todos los vecinalistas."Hay varios municipios en los que nos manifestaron que no eran visitados por un mandatario provincial desde las administraciones de Duhalde o Solá", expresaba Campbell y reiteraba que "en las próximas semanas vamos a completar los 135".