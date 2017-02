MUESTRA ITINERANTE

Salió a la cancha "Estación Ciencia", la Tecnópolis de Vidal

En los pagos de Sierra de la Ventana, partido de Tornquist, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Elustondo, puso en marcha "Estación Ciencia", novedosa iniciativa que hasta mayo próximo recorrerá diversos municipios de la Provincia.

La idea es llevar la ciencia al territorio, ponerla al alcance de todos los bonaerenses, en línea con la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal; se informó.Para el titular de la cartera “muchas veces las actividades científicas parecen lejanas y no se alcanza a ponderar que el trabajo realmente sirve para dar soluciones a los problemas cotidianos, por eso muchas personas no visualizan la carrera de investigación como un futuro”, aseguró mientras recorría la muestra acompañado por el subsecretario de Gestión y Difusión del Conocimiento, Mateo Niro; el intendente local, Sergio Bordoni; el jefe comunal de Coronel Dorrego, Raúl Reyes y funcionarios municipales, entre otros.La experiencia, una specia de Tecnopólis provincial, a menos escala, desarrollada por Niro y su equipo, acerca múltiples disciplinas científicas a chicos y grandes. "La propuesta estimula la participación activa, a medida de la curiosidad e interrogantes de cada visitante", señalaron desde la cartera.Agregaron que "con la guía de investigadores y académicos, en un ambiente divertido y relajado, las ganas de experimentar y saber más, no se hacen esperar. Esos simples pasos ayudan a descubrir cuánto más cerca de todos se encuentra la ciencia en la Provincia, lista para resolver desde los más pequeños a los más complejos problemas con los que sus habitantes conviven a diario".En múltiples espacios, las propuestas incluyen Laboratorios de Química y de Paleontología; aplicaciones tecnológicas para el uso de drones, impresoras 3D y robots; “Rescate lunar”, sobre programación de robots; área de lectura “Viajes extraordinarios” y “Estación de juegos” con una serie de juegos matemáticos para niños y adolescentes con cartas, dados y rompecabezas, entre otros elementos lúdicos.En ese marco, Elustondo expresó que “hay niños que a lo mejor se fueron de Sierra de la Ventana pensando que pueden ser científicos o investigadores del mañana, idea que quizás no tuvieron antes de pasar por Estación Ciencia”.La próxima parada será en San Cayetano, para llegar luego a Coronel Dorrego. En sucesivos fines de semana la muestra visitará también Bahía Blanca, Coronel Pringles, Pigüé y Tres Arroyos.Definida como `Feria itinerante del conocimiento´ por el equipo de la Subsecretaría, Estación Ciencia es posible también con el aporte conjunto del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MinCyT); las comunas de cada localidad - Tornquist en este caso -; Universidades y Centros de I+D+I.