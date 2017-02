LA RESPUETA DE CAMBIEMOS

Contragolpe: Massa mandó a comparar a Macri con De la Rúa y lo "cacheteó" un ex aliado

"Ya salgan con el hashtag que están los diputados... no a la rebaja de las jubilaciones... tuiteando Macri recorta igual que De la Rúa", dice el polémico audio en el que claramente se escucha la voz del diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Por supuesto, desde el massismo reconocieron la responsabilidad en el asunto, pero no se achicaron. "Nosotros no pagamos trolls. Hablamos con nuestros compañeros, para contarles lo que estamos haciendo", aseguró la legisladora olavarriense, Liliana Schwindt.Quien sí pegó y con dureza fue el ministro de Gobierno de la Provincia, el ex massista Joaquín De la Torre, que hasta el momento fue de las pocas voces de Cambiemos que se refirieron al tema."Cuando Sergio quiere construir es brillante, mucho de lo hecho el año pasado se debe a su apoyo. Cuando está con intenciones de sacar ventaja o de acortar caminos, se equivoca", señaló De la Torre en declaraciones a medios de Tandil.El ex intendente de San Miguel redobló la apuesta y ante los dichos de algunos renovadores que aseguran que la filtración del audio tiene que ver con "espionaje político" por parte del Gobierno, señaló que es común que cuando se comete un error se le eche la culpa a otro."Estamos acostumbrados en Argentina a que los políticos, cuando cometen un error, le echan la culpa a los demás. No hace mucho pasó con la foto del sushi y ahora con los audios", indicó el funcionario.Y completó: "Siempre el error es ajeno. En esa línea prefiero la valentía del Presidente de aceptar sus propios errores, pedir disculpas y seguir adelante", completó el ex aliado del tigrense.