¿Cuánta presencia de funcionarios radicales existe en municipios donde gobierna el Pro?

En los gabinetes de intendentes macristas, los boina blanca no tienen gran representación y los funcionarios son contados con los dedos de una mano. Uno por uno, qué lugar ocupan en los 22 distirtos cuyos alcaldes tiene referencia amarilla.

En reiteradas ocasiones, dirigentes radicales cuestionaron la falta de representación que poseen en el gobierno de Cambiemos. Tanto a nivel nacional como provincial, los boina blanca no cuentan con el peso y la relevancia que hubiesen deseado cuando aceptaron formar parte de la alianza en la convención de Gualeguaychú.Quienes salieron con los tapones de punta en más de una ocasión fueron los alfonsinistas, que tuvieron el mando del comité provincial hasta fines de 2016. No obstante, con el relevo de la presidencia las críticas se diluyeron en un discurso oficial de apoyo y fortalecimiento de Cambie-mos, más allá de los lugares que puedan llegar a tener. El ahora titular del espacio bonaerense, Daniel Salvador, oficia como la voz cantante en pos de la unidad oficialista.“Reconozco que en muchos lugares hay fricciones, nuestra prioridad es resolverlas, poner el esfuerzo hacia dentro”, señaló en el último cónclave del partido en la capital provincial.La fricción tiene que ver, específicamente, con esto: la falta de espacios de decisión del radicalismo en Cambiemos y que excede el mundo nacional y provincial para llegar también al municipal. Actualmente, 22 distritos son administrados por intendentes PRO. ¿Cuántos funcionarios radicales hay en sus gabinetes? La respuesta, en esta nota: poco y nada.Bahía Blanca: El intendente bahiense, Héctor Gay, fue uno de los que más retribuyeron al radicalismo. Si bien en proporción con los funcionarios del gabinete sigue siendo un porcentaje bajo, en comparación con otros municipios no lo es tanto. Actualmente ocupan cargos tres radicales: Emiliano Alvarez Porte, como secretario de Seguridad; Federico Tucat, al frente de la Subsecretaría de Seguridad; y Ricardo Margo,titular de la Secretaría de Cultura.Baradero: Desde que la intendenta Fernanda Antonijevic asumió al frente de Baradero son tres los funcionarios radicales que la acompañan: Martín Genoud, como secretario de Gobierno; Antonio Pando, secretario de Hacienda; y Gabriel Descalzo, asesor Letrado. El caso de Antonijevic es paradigmático, puesto que asumió alineada al partido GEN, de Mar-garita Stolbizer, pero compartió boleta con Macri y Vidal en una gran alianza local.Morón: El gabinete del exesposo de la Gobernadora, Ramiro Tagliaferro, es heterogéneo. El propio origen peronista del intendente Ramiro Tagliaferro es una de las razones por las que en su equipo nombró a autoridades de diversos espacios. De la UCR, en tanto, sólo dos cumplen funciones. Uno de ellos es Javier Argolo, director de Gestión y Transparencia; el otro, Juan Cruz Graciani, a cargo de la Dirección de Bromatología.Vicente López: La situación de Jorge Macri es bastante peculiar, puesto que su intendente, Jorge Macri, gobierna el municipio por segunda vez consecutiva. Esto significa que cuando asumió, Cambiemos aún no estaba conformado como alianza. Por ello, la Unión Cívica Radical no cuenta con un lugar en el gabinete local. No obstante, desde el comité aseguraron a La Tecla que próximamente se conformará la mesa distrital.Pergamino: El territorio que conduce Javier Martínez es uno de los distritos macristas que mayor presencia radical tienen en su gabinete. Según detalló el intendente, Javier Martínez, a La Tecla, son de la UCR: el secretario de Tierras, Vivienda y Obra Pública Social, Juan Manuel Batallanes; el titular de Hacienda y Finanzas, Sergio Tressens; el de Servicios Públicos, Guillermo Illia; la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela Taruselli; y el secretario de Desarrollo Urbano, José Salauati.Quilmes: Actualmente en el gobierno de Martiniano Molina, sólo un funcionario radical se desempeña en el gabinete quilmeño. Se trata de Ariel Domene, secretario de Cultura y Educación. Sin embargo, no siempre fue el único. El jefe comunal había nombrado a Fernando Pérez como secretario de Gobierno y a Oscar García como secretario de Servicios Públicos. Ambos renunciaron tras las internas partidarias.Olavarría: El jefe comunal Ezequiel Galli sumó dos funcionarios de raíz radical a dos áreas antagónicas de su gabinete: Juan Manuel Dolagaray, como director de Actividades Agropecuarias; y Ana Irigoin, a cargo de la Subsecre-taría de Cultura. Según trascendió, el mandatario olavarriense le había ofrecido además la Subsecretaría de Gobierno a un referente radical, quien finalmente rechazó el puesto previamente a la formación del equipo.Tres de Febrero: Luego de haber vencido a uno de los barones del Conurbano, Diego Valenzuela le retribuyó al partido radical con tres lugares en su gabinete. El primero fue para Marcelo Locati, nombrado director de Asuntos Institucionales. El segungo para Silvia Fernández, como subsecretaria de Determinantes de la Salud. Y el tercero para Alejandra Cellilli, designada directora del Centro de Atención al Vecino de Ciudadela.Lanus: Néstor Grindetti uno de los alfiles del macrismo en el Conurbano incluyó en su gabinete a dos dirigentes radicales. Uno de ellos, Emiliano Bursese, ocupa las primeras líneas del gobierno, ya que fue nombrado secretario de Desarrollo Social del Municipio.El otro boina blanca que forma parte del equipo de trabajo en Lanús es Néstor Fuentes, quien está a cargo de la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad.Las Flores: Ramón Canosa no dio lugar. No hay funcionarios de extracción radical en el gabinete del alcalde florense. Según pudo saber La Tecla, el acuerdo que entabló el intendente con el centenario partido fue incluirlos en las listas de concejales. Tras las elecciones de 2015 ingresaron cuatro ediles, de los cuales uno es radical, Sebastián Lizarraga, hijo del exmandatario de la ciudad. “Más que nada, el gabinete es un grupo de ‘amigos’ de Canosa”, graficaron a este medio.Pinamar: En el municipio de Martín Yeza, como en tantos otros distritos gobernados por el partido amarillo, cumple funciones un solo radical. En este caso se trata de Fernando Avila, quien está a cargo de la Dirección de Vivienda y Hábitat del municipio que comanda el joven Martín Yeza. El funcionario fue el tercer adversario que tuvo la interna de Cambiemos en la localidad, y jugó contra otro candidato de la Unión Cívica Radical.Dolores: sólo un radical ocupa un lugar de privilegio en el gabinete de Camilo Etchevarren. Es el secretario de Producción, Nicolás Andrada, quien en las elecciones de 2015 jugó en contra del candidato radical, Silvio Vitarella. La relación entre los boina blanca y el intendente no es de las mejores, cuestión que se reflejó en la conformación de su equipo.General Villegas: Si bien el intendente de General Villegas, Eduardo Campana, ganó las elecciones en Cambiemos por la UCR, semanas después de haber tomado el poder anunció su pertenencia al PRO, dejando a sus correligionarios atrás. “Estoy con el PRO”, avisó. Por ello, en el gabinete lo acompaña apenas un dirigente del radicalismo, Gustavo Santillán, quien se desempeña como secretario de Seguridad. Asimismo, el funcionario se convirtió a fines de 2016 en el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical del distrito, tras ganar las internas.Nueve de Julio: La UCR copó las subsecretarías y direcciones de Mariano Barroso. Se mantuvo al contador municipal Walter Alvarez. Fueron nombrados: en la Subsecretaría de Hacienda, René Ravena; en Servicios Públicos, Martín León; en Se-guridad, Marcelo Hoese; y en Vialidad Rural, Marcelo Marini. Por otro lado, en la Dirección General de Tercera Edad fue nombrado Javier Sampietro; en Educación, Nadia Mirabeli; y en Cultura, Marcos Galvani. Además hay radicales en otras seis dependencias.Bragado: El equipo de Vicente Gatica es, por lejos, el que cuenta con mayor presencia radical. Según enumeró el propio Vicente Gatica a La Tecla, son: la contadora Adriana Delfino; el director de Catastro, Luis Garruba; el director de Mantenimiento de Hospital, Jorge Zignego; el subdirector de Compras, René Abelardo; el director de Zoonosis, Adrián Palermo; la subdirectora de Preservación de Patrimo-nio, Lili Bassi; el delegado de Mechita, Juan Gómez; y la delegada de Comodoro Py, Andrea Gómez.Pilar: Según pudo saber La Tecla, en el municipio que conduce el “PRO puro” Nicolás Ducoté no se desempeñan funcionarios de extracción radical. La única representación que el centenario partido tiene en Pilar es a través del Concejo Deliberante, conlos ediles Claudia Zackem y Juan Manuel Quintana a la cabeza.Luján: Son seis los funcionarios de la UCR que integran el equipo del alcalde Oscar Luciani: el secretario de Salud, Ricardo Curone; el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Sergio Fernández; el director de Entidades Comunitarias, Ezequiel Pérez Naveiro; el director Administrativo del Hospital, Carlos Gowland; el director Taller 1 y Servicios Generales, Juan Alberto Mallia; y el director de Obras Públicas, Daniel Gowland.General Rodríguez: “Darío Kubar fue muy generoso con nosotros, los radicales”, resumió Santiago Nino al ser nombrado jefe de Gabinete de la Municipalidad de General Rodríguez. Nino es, además, miembro del Bapro y nada menos que el presidente del Comité Radical local. En el gabinete está acompañado por otro boina blanca: David González Klajnberg, subdirector de Juventud e hijo de la presidenta del Concejo Deliberante.Campana: Ni bien asumió en su cargo, el intendente de Campana fue duramente cuestionado por conformar su gabinete con funcionarios no residentes en el distrito. Si bien la ma-yoría de ellos, además, son de extracción macrista, una integrante de su equipo es radical, y no cualquier radical, sino la presidenta de la UCR Campana. Se trata de Romina Buzzini, subsecretaria de Desarrollo Territorial.La Plata: Desde que asumió en su cargo, el intendente de La Plata, Julio Garro, realizó una serie de modificaciones en su gabinete. En la última incluiría mayor presencia radical, a raíz de una serie de cuestionamientos cruzados entre ambos espacios. Según trascendió, al frente de la Secretaría de Desarrollo Social quedaría Raúl Cadáa; mientras que en la Secretaría de la Producción nombrarían al alfonsinista Carlos Priuru. En tanto, en reemplazo de Alfredo Luchessi en la Secretaría de Salud, Julio Garro designaría al storanista Germán Nielsen.Coronel Rosales: La Municipalidad de Coronel Rosales a cargo de Mariano Uset cuenta sólo con un representante del radicalismo en el gabinete. Se trata de un lugar de alta responsabilidad: la Secretaría de Obras, Servicios y Planeamiento. Está comandada por Juan Ignacio Torrontegui, quien ocupó el mismo cargo en el período 83-89 con el alcalde Gustavo Montero. Además, Torrontegui es el vicepresidente del comité radical local.Junín: El intendente Pablo Petrecca tiene una muy buena relación con todos los integrantes de Cambiemos. No obstante, por el radicalismo sólo dos funcionarios ocupan altos cargos en su gabinete. Cristina Cavallo está al frente de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, y Adrián Feldman es el Secretario Legal y Técnico. Ambos son exfuncionarios críticos de Mario Meoni, el anterior jefe comunal.