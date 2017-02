DIOSA AL NATURAL

Luli Salazar en medio de la selva y ¡sin corpiño!

La escultural modelo se tomó unos día de descanso junto a Martín Redrado; están en un lugar paradisíaco, aunque no revelaron en dónde. Te mostramos las fotos más hot de Luli en la playa.

Into the wild 🌴 Una publicación compartida de Luciana Salazar (@salazarluli) el 17 de Feb de 2017 a la(s) 8:05 PST

Love 💗& peace ✌🏻. Una publicación compartida de Luciana Salazar (@salazarluli) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 8:51 PST

Otro dia de playa en este lugar paradisiaco! 🏝☀️🌊 hoy con bikini @benditoverano Una publicación compartida de Luciana Salazar (@salazarluli) el 16 de Feb de 2017 a la(s) 6:04 PST

El placer de admirar esto! 😍🏝🌊 Una publicación compartida de Luciana Salazar (@salazarluli) el 16 de Feb de 2017 a la(s) 2:00 PST

Las olas y el viento 🌊👙 ultimo dia de playa Una publicación compartida de Luciana Salazar (@salazarluli) el 18 de Feb de 2017 a la(s) 5:17 PST

Luciana Salazar y Martín Redrado atravesaron momentos difíciles en su pareja, pero al parecer ahora están más enamorados que nunca. Por eso, la pareja aprovechó el calorcito de verano y se tomó unos días de vacaciones en un lugar paradisíaco, aunque no revelaron cuál fue su destino.Sin embargo, la escultural modelo no quiso que sus seguidores de Instagram se pierdan las mejores fotografías de su viaje romántico. Con la frase "Into the wild", se puede apreciar a Luli con un mini short de jean, un sombrero y sin corpiño, en medio de alguna selva. Una vez más, su imponente figura no pasó desapercibida...¡Mirá!