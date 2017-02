BUENAS NOTICIAS

YouTube eliminará las publicidades de 30 segundos

La novedad será incorporada habida cuenta de las críticas recurrentes en torno a este tipo de anuncios, que no se pueden omitir y que aparecen antes de comenzar el video; qué ocurrirá con el resto de avisos comerciales.

YouTube informó que eliminará los anuncios de 30 segundos a partir de 2018. La novedad será incorporada habida cuenta de las críticas recurrentes en torno a este tipo de publicidades, que no se pueden omitir y que aparecen antes de comenzar el video."Estamos comprometidos en proporcionar una mejor experiencia de anuncios para los usuarios en línea. Como parte de eso, hemos decidido dejar de mostrar anuncios de 30 segundos no descartables a partir de 2018", indicó un portavoz de Google en diálogo con el sitio Campaign.Además, mencionó que la idea ahora es enfocarse "en formatos que funcionen bien para usuarios y anunciantes". De todos modos, esto no significa que todas las publicidades de la plataforma vayan a ser suprimidas. Los anuncios de 15 y 20 segundos continuarán, lo mismo que aquellos de 6 segundos.Por supuesto, quienes quieran evitar todo tipo de anuncio siempre pueden utilizar el servicio Red, que permite acceder de forma ilimitada a todo el contenido de la plataforma sin publicidad ni conexión.