¡SÓLO UN SUSTO!

El terrible accidente de Drew Barrymore en set de filmación

La actriz Drew Barrymore fue víctima de un fuerte accidente que pudo provocarle la muerte durante la filmación de la reciente serie de Netflix, Santa Clarita Diet, que ella protagoniza.

Durante el evento de promoción en Nueva York, Víctor Fresco, su creador, realizó esta tremenda confesión que preocupó a todos, al confesar que en una secuencia de la filmación, Barrymore en su personaje de zombi, no pudo sostenerse de su compañero y cayó sobre el piso, golpeándose fuertemente la cabeza.“Cuando ella se golpeó la cabeza pensé ‘listo, ya está, matamos a Drew Barrymore'”.“Realmente casi me muero, fue muy aterrador, muy serio, nunca había experimentado algo así en mi vida“, expresó Drew quien fue trasladada de inmediato a un hospital de California, donde pasó dos días sometiéndose a análisis de rutina, para corroborar que todo estuviera en orden.Por suerte la actriz solo sufrió una contusión leve, y pudo retomar el rodaje a los pocos días. “Filmar la misma escena me dio mucho miedo, todo el mundo estaba tenso“, recordó Barrymore.Drew también comentó que fue muy bien tratada tanto por Fresco, como por el resto del equipo: “Amo a este grupo de personas, fue lindo ver cómo se preocupaban por mi bienestar“.