LEÑA DEL ARBOL CAIDO

Massa endurece el discurso anti Macri: “Equivocarse tantas veces es falta de preparación”

El diputado nacional cargó las tintas contra el Presidente al señalar que “el gobierno tiene que terminar con esta forma de gobernar improvisando permanentemente". Para el líder del Frente Renovador "mientras Macri trata de acertar juega con la realidad de los argentinos".

Fiel a su estilo, Sergio Massa crucó con dureza a Mauricio Macri en un momento donde la imagen del Presidente no es la mejor. Lo hizo tras visitar una fábrica de papas en la localidad de Otamendi y dialogar con productores locales.“El gobierno tiene que terminar con esta forma de gobernar improvisando permanentemente. Mientras ellos tratan de acertar juegan con la realidad de los argentinos. Equivocarse una vez y admitir el error es una virtud. Pero equivocarse tantas veces, que nos tomaría otra página entera recordarlas, es claramente una muestra de la falta de preparación del equipo de gobierno para administrar el país”, apuntó el tigrense.“Los argentinos le pagamos el sueldo a los que nos gobiernan para que resuelvan los problemas que enfrentamos. No les pagamos el sueldo para que agraven esos problemas con errores no forzados todas las semanas”, sumó el líder del Frente Renovador.En ese sentido, Massa también eligió hablar en torno al cálculo de las jubilaciones y consideró que “los jubilados no están bien" ya que "todavía están esperando que el Estado les reconozca el trabajo que hicieron durante cuarenta años. Para ellos $20 es mucha plata. Para otros, los que viven en una burbuja, $20 no es nada”, apuntó.Además, el líder del Frente Renovador manifestó su preocupación por los sobreprecios que se generan en los procesos productivos: “Seguimos sin entender cómo la papa sale de Otamendi a $4 el kilo y en un hipermercado se vende a más de $20”.Por otro lado, Massa se refirió a otra problemática que afecta a la región: “Están empezando a llegar las boletas de gas y los montos son muy elevados y, además, la temporada para los productores no fue buena. Los que facturan las tarifas parecen vivir en un termo. Necesitamos que la gente tenga plata en el bolsillo para aguantar todo el año. Acá el gas es fundamental. No puede ser que el gas tenga el mismo valor acá, en la Patagonia o en el Norte, porque las temperaturas varían mucho en cada lugar”.