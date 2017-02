¿UNIDAD?

Se suspendió el encuentro peronista de Santa Teresita

En la jornada de mañana iba a coincidir la gran mayoría del arco peronista en la ciudad costera de Santa Teresita, tal como se viene anunciando desde hace varios días. Sin embargo, según se informó, la jornada se pospuso hasta nuevo aviso. La razón, cuestiones climáticas.





Uno de los grandes objetivos del cónclave justicialista a desarrollarse mañana en el club era mostrar la unidad de los diversos sectores del PJ, aunque a último momento se sabía que no iba a ser así, pues no había coincidencias en lo que respecta al documento final.El cónclave justicialista en el que se iba a hablar de las legislativas venideras y se iba a hacer un análisis del primer año de gestión de Macri y Vidal, estaba previsto que se realizara en el Polideportivo Las Quintas (Calle 45 y 13) en Santa Teresita.Para sorpresa de varios de los actores del peronismo provincial, tal como pudo corroborar La Tecla.info, la jornada fue suspendida este mediodía debido a que el pronóstico del tiempo para este sábado no es de lo más alentador. Por el contrario, se prevén lluvias fuertes durante casi todo el día.Alla por finales de enero, en la sede del PJ nacional, momento en que se anunciaba la convocatoria a la reunión ahora suspendida, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, decía que "la preocupación del peronismo en la actualidad es que la economía no arranca".Además agregaba que "el peronismo tiene que dejar de mirarse el ombligo" y apelaba a las elecciones como las correctoras del movimiento: "La primaria tiene que ser la que defina los que vayan a conducir al peronismo".Por su parte, el Presidente del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza, ratificaba tras el almuerzo la “gran unidad del peronismo bonaerense que se cerró con el congreso partidario multitudinario que se hizo en La Matanza en diciembre”.En este sentido, desarrollaba: “Nuestro lema es unidos por la Argentina, unidos por Buenos Aires. El peronismo se une por el pueblo bonaerense, dejando de lado todas las divisiones y los diferentes matices que teníamos hasta fines del año pasado”.En tanto, el diputado Fernando Navarro adelantaba que el objetivo es reunirse antes del 18 de febrero en Santa Teresita “con todo el peronismo de la Provincia con un claro objetivo: conformar una fuerza política y electoral que confluya en una mayoría para derrotar el ajuste y empobrecimiento de Macri”.Además, afirmó que “no se habló de candidaturas” durante el encuentro. Ante la pregunta por un posible acercamiento a Sergio Massa, fue rotundo: “No hay diálogo en términos electorales con Massa, si hay diálogo con todos los sectores que tengan voluntad de ser opositores a Macri”.