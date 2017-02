¡FOTOS INFARTANTES!

La bomba sexy que acompañará a Doman en "Cuestión de peso"

La joven se llama Lucía rubio y llegó a la tapa de la revista Playboy. Acompañará a Fabián Doman en el regreso del programa que lucha contra la obesidad.





Próximamente comienza una nueva temporada del programa Cuestión de peso, que fue emitido por última vez en 2014. Este año vuelve con un renovado panel y estará conducido por Fabián Doman, quien tendrá de compañera a una bomba sexy.Se llama Lucía Rubio, tiene 24 años y es de Córdoba. Llegó a la tapa de la revista Playboy y participó del programa Resto del Mundo junto a Iván de Pineda."Sobre la participación en el programa todavía no tengo mucha idea como será, supongo que eso irá fluyendo. La propuesta me surgió por la persona que me maneja, a raíz de haber trabajado en Canta si puedes y después lo de Resto del mundo. La verdad que estar en un programa que tenga que ver con la salud y el buen comer, me gusta. Creo que me va a ayudar a mí también así que estoy feliz", señaló la bella Lucía en diálogo con PrimiciasYa.com.