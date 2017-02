ARMADO

Con Bullrich como presentador, Cambiemos lanzó su mesa en Florencio Varela

El oficialismo avanza a paso firme con el armado en distritos peronistas, el ministro de Educación de la Nación inauguró el equipo de trabajo en el municipio que maneja Julio Pereyra hace más de 20 años.

En medio de los rumores de su posible salida del Gabinete, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, puso en marcha la Mesa Cambiemos en Florencio Varela, uno de los distritos más peronistas del Conurbano bonaerense.En esta oportunidad, el funcionario agradeció a los presentes "por la campaña que pasó, pero también por seguir acompañándonos y estar hoy acá. Vengo a devolverles el apoyo que nos dieron y que permitió que hoy, como dice el Presidente Macri construyamos el cambio"."Caminemos juntos Varela para llegar a todos los vecinos, para que confíen, llevando la verdad como escudo", cerró el Ministro Bullrich, dándole la palabra a los integrantes de la mesa local que estará integrada por dirigentes de todos los espacios que forman parte de la alianza.Por el Partido Fe, Jorge "Pocho" Dávalos, señaló que "para ganarle a (Julio) Pereyra tenemos que trabajar unidos, llegando a los vecinos, recordándoles que podemos tener un Varela distinto para el 2019. Pongamos fuerza y no bajemos los brazos, por nosotros, por nuestros hijos y las generaciones que vienen".En tanto, Gualberto Ríos, también en representación del espacio que conduce Gerónimo “Momo” Venegas, destacó "la importancia de mirar hacia delante. Yo soy peronista, y hacia atrás no vamos a cambiar nada. Son 50 años de historia de las que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero creo que tenemos claro el país que queremos y con este frente es posible".La Mesa Cambiemos de Florencio Varela también contará con la participación de Pablo Alaniz, Dardo Ottonello y Gualberto Ríos, José Mancuello, Silvia Ponce, Julio González.