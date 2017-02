SORPRESIVO

Nicole Kidman confiesa que ocultó romance con famoso cantante

La actriz deja caer este detalle de su vida personal durante la promoción de la serie ‘Big little lies’ donde comparte escenas con la hija del músico en cuestión.





Una manera de promocionar una serie o película es hablar de la vida privada. Así lo hizo Nicole Kidman, quien en el medio de la promoción de su próxima serie para HBO reveló que estuvo prometida con Lenny Kravitz.”Bueno, conocía a Zöe porque estuve prometida con su padre”, dijo la australiana a la revistas net-a-porter mientras hablaba de su rodaje de Big little lies, la serie que HBO estrena. En la serie interpreta a Celeste, una mujer que sufre un matrimonio abusivo, y Zöe Kravitz interpreta a la madrastra de una de las alumnas.No es que no se conocieron estos vínculos entre Kidman y el músico. Se conocieron en 2003 y estuvieron saliendo ese año pero nunca se hizo público que tuvieran alguna intención de casarse. Poco después de romper el compromiso, se la relacionaría sentimentalmente con el cantante británico Robbie Williams, con el que grabó el tema Somethin’ stupid de Frank y Nancy Sinatra.Pero Kidman no es de las que terminan sus relaciones con un último capítulo amargo según se puede entrever por sus declaraciones. “Quiero a Lenny, es un tipo genial”, dice en la misma entrevista, donde se muestra contenta de que en el rodaje todo quedase “en familia”.