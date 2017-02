POLEMICA

Intendente PRO desafectó a empleado que pidió por la dictadura

Un empleado municipal de la comuna que conduce Diego Valenzuela, pidió por la vuelta de los “falcón verde” y por ese motivo fue despedido.





“Que ganas de que se los lleven a dar una vuelta en un falcón verde”, tuiteó hace algunas semanas atrás el empleado de la municipalidad de Tres de Febrero, Agustín Fernández. Por el hecho, que no fue el primero, el integrante de la Dirección de Políticas de Juventud y Subsecretaría del Desarrollo Humano de ese partido, fue desafectado de su cargo.Según pudo saber La Tecla.Info, al enterarse de lo acontecido, el intendente del PRO, Diego Valenzuela, tomó la decisión de apartar al trabajador y desafectarlo. Además, desde la comuna destacaron que Fernández era un empleado municipal, y no un funcionario político designado.Por el hecho, diversos organismos de derechos humanos del distrito del conurbano bonaerense, como la Comisión de Familiares y Compañeros de Detenidos y Desaparecidos, hicieron público su repudio y pidieron el fin de la apología al terrorismo de Estado.Cabe destacar que el msj alusivo al terrorismo de estado, del ahora ex empleado municipal no fue el primero. Ya en 2015, utilizaba las redes sociales para escribir a favor de Jorge Rafael Videla: “Acabo de ver una vieja con una remera de Evita que decía `amor eterno por el pueblo´. Esto con Videla no pasaba”.