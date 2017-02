CONFESIÓN

Por qué Amalia Granata decidió dejar de aplicarse botox

La modelo y periodista contó en Cortá por Lozano cómo paso de autodefinirse "adicta" a esas inyecciones a abandonarlas.

Sabemos que Amalia Granata para decir algo anda sin vueltas. De visita en Cortá por Lozano, la periodista le contó a Vero Lozano sobre los años que estudió para ser instrumentadora quirúrgica (le quedaron pendientes sólo dos materias) y la charla derivó en la adicción que en el pasado confesó tener al botox, el secreto (a veces evidente a la vista) de las famosas para mantener sus caras siempre jóvenes.La señal de alarma de Amalia para que deje las inyecciones llegó de ella misma: "Hace 2 años que no me pongo botox porque me pasó de verme en una repetición en la tele y me vi un monstruo", aseguró. "Me vi rígida y dije '¿qué es eso?'. No me estaba dando cuenta la cantidad bótox que me estaba poniendo hasta que me vi", reveló.Según ella misma había confesado en una nota anterior, esos retoques se los comenzó a hacer los 23 años. O sea, estuvo inyectándose bótox durante una década. "Ahí dejé de ponerme y hace casi 2 años que no me pongo, por ahora. ¡Por ahora! Seguramente después volveré a ponerme, pero menos que antes. Era un monstruo", agregó Amalia Granata, sin rechazar la posibilidad de que el futuro vuelva a recurrir a esa "ayudita".