MARCHA ATRAS

La rectificación de Macri bajó la tensión con los socios de Cambiemos

Tanto la UCR como la Coalición Cívica se mostraron satisfechos con la decisión del Presidente de anular el acuerdo con el Correo y la resolución que recortaba las jubilaciones. Ambas medidas habían generado cortocircuitos dentro de la alianza.

"Estaba seguro de que el Presidente haría lo que hizo. En relación con el Correo ordenó volver a fojas cero y puso en marcha un procedimiento distinto al utilizado para resolver la cuestión: se dará participación a diferentes instancias del Estado, incluso al Congreso. No es que el procedimiento utilizado hasta ahora fuera ilegal, pero ocurre que en determinadas circunstancias hay que hacer más de lo que manda la ley”, posteó en su cuenta de Facebook el dirigente radical Ricardo Alfonsín tras conocerse la decisión de Mauricio Macri.En esta línea, señaló que con relación a los jubilados, “también hizo lo que había que hacer: anular la resolución del ANSES. Ambas decisiones son correctas. Es meritorio admitir y corregir errores, y lo destacamos, pero lo es más no cometerlos. Sobre todo, si se trata de cuestiones en las que es más fácil acertar que equivocarse, cosa no tan común en el mundo difícil de la política”.Por su parte, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, utilizó su cuenta de Twitter para demostrar su satisfacción. “Para un rico 20 pesos no es nada. Para un jubilado es mucho. Gracias Sr Presidente x rectificar la medida”, tuiteó Lilita.Cabe destacar que este jueves Mauricio Macri volvió sobre sus pasos. En una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno, el Jefe de Estado decidió que la causa del Correo Argentino sea retomada desde foja cero y anuló la resolución por la cual se cambiaba el método de cálculo del aumento de los haberes a los jubilados."He instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero, no se condonó, no se pagó y no se cobró, muchas de las cosas que se dicen son son mala intención porque estamos en un año electoral, pero vamos a volver a la Cámara Comercial para sellar un acuerdo integral y que los jueces dispongan y nos traigan una propuesta para terminar con este tema", sostuvo Mauricio Macri acerca de la causa del Correo Argentino.Además, Macri comunicó que anuló la resolución por la cual se cambiaba el método de cálculo del aumento de los haberes a los jubilados y, para contrarrestar una agenda política y mediática que lo dejaba mal parado, añadió que "este gobierno después de años y años de reclamos estériles de los jubilados hizo una reparación histórica y un millón de jubilados están cobrando lo que querían".