POLEMICA

La política bonaerense se manifestó en contra de la modificación en el cálculo jubilatorio de Macri

Desde intendentes, pasando por legisladores, hasta dirigentes y concejales salieron a cruzar la decisión del Presidente de bajar en dos puntos porcentuales el cálculo del aumento de las jubilaciones. El peronismo fue la fuerza que más castigó al Jefe de Estado. Las principales reflexiones

La baja en dos puntos porcentuales del cálculo mediante el cual los abuelos argentinos percibíanel aumento de sus jubilaciones monopolizó la agenda mediática y política de hoy.Varios fueron los referentes de la escena bonaerense que saltaron a la yugular del Presidente. En su mayoría, los dirigente, legisladores e intendentes enrolados dentro del peronismo (en cualquier de sus versiones) hicieron público su rechazo.Desde el Congreso Nacional, el diputado Sergio Massa (Frente Renovador) alzó la guardia y aprovechó para sacar a relucir su estrategia con la líder del GEN: "Si no lo frenan, con Margarita Stolbizer vamos a ir a la Justicia", señaló vía Twitter.Acto seguido, las diputadas Mirta Tundis, Cecilia Moreau y Victoria Donda, junto a otros dirigentes, se acercaron al ANSES para pedir explicaciones y la marcha atrás en la modificación en los haberes de jubilados, asignaciones y pensiones, a su titular Emilio Basavilbaso.“Vinimos a pedir que anulen ya mismo el decreto. No queremos compromisos, queremos hechos. Es un decreto que lo tuvieron escondido desde año pasado, lo acaban de publicar, justamente en un día donde llaman a sesiones extraordinarias para tratar tema ART. Pensaron que íbamos a estar distraídos, pero ellos no saben que todos los diputados al unísono estábamos verificando las informaciones”, sostuvo Tundis a la salida del encuentro.Otro massista que expresó su malestar fue el intendente de General Pinto, Alexis Guerrera, quien sentenció: "institucionalmente y para la democracia esto significa un paso para atrás porque algo que tenían garantizado por ley los jubilados, nuevamente vuelve a depender de la lapicera de un Presidente".Desde el GEN, el diputado Marcelo "Oso" Díaz fue categórico: "Hay plata para el grupo Macri y no para la gente".También el referente del Movimiento Evita en la Cámara baja bonaerense, Fernando "Chino Navarro" dijo lo suyo: "Por primera vez en años, el aumento a los jubilados queda por detrás de la inflación. Macri lo hizo!!!", twitteóOtro senador del kirchnerismo puro como Santiago Carreras apunto que "ajustar con los jubilados. No es error, no es impericia. Están convencidos y este es su modelo: con la gente afuera", esbozó.La intendente de La Matanza, el distrito más poblado de la Provincia, criticó al gobierno de Cambiemos: "Mintieron cuando prometían un cambio y le decían a la sociedad que iban a implementar el 82% móvil. Hoy gobiernan y ajustan a los abuelos".El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, también hizo pública su mirada: "No importa la fórmula. Quieren "ordenar" la economía ajustando a los que más necesitan ayuda y no lo vamos a permitir", consideró."El gobierno nacional corre en ayuda de los poderosos pero vuelve a tomar decisiones contra los jubilados y los trabajadores", puntualizó.